  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۲۷

نخستین ضمانت نامه بانکی با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی صادر شد

نخستین ضمانت نامه بانکی با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی صادر شد

از ابتدای بهمن ماه امسال صدور ضمانت نامه بانکی جهت شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس توافقات بعمل آمده با بانک سینا از ابتدای بهمن ماه جاری، صدور ضمانت نامه بانکی جهت شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز شد.

معاونت تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه اعلام کرد: تاکنون دو فقره ضمانت نامه بانکی برای شرکتهای متقاضی صادر شده و این خدمت برای کلیه شرکتهای دانش بنیان متقاضی ضمانت نامه قابل ارائه است.

این در حالیست که تا قبل از این تاریخ، اینگونه ضمانت نامه ها تنها از طریق صندوق های مالی ارائه می ­شد.

 با توافقات بیشتری که صندوق نوآوری و شکوفایی با شبکه بانکی صورت خواهد داد، ظرفیت های شبکه بانکی کشور نیز جهت خدمت به شرکتهای دانش بنیان فعال خواهد شد.

کد مطلب 2472419

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها