نخستین ضمانت نامه بانکی با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس توافقات بعمل آمده با بانک سینا از ابتدای بهمن ماه جاری، صدور ضمانت نامه بانکی جهت شرکتهای دانش بنیان با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز شد.

معاونت تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه اعلام کرد: تاکنون دو فقره ضمانت نامه بانکی برای شرکتهای متقاضی صادر شده و این خدمت برای کلیه شرکتهای دانش بنیان متقاضی ضمانت نامه قابل ارائه است.

این در حالیست که تا قبل از این تاریخ، اینگونه ضمانت نامه ها تنها از طریق صندوق های مالی ارائه می ­شد.

با توافقات بیشتری که صندوق نوآوری و شکوفایی با شبکه بانکی صورت خواهد داد، ظرفیت های شبکه بانکی کشور نیز جهت خدمت به شرکتهای دانش بنیان فعال خواهد شد.