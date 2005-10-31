استقبال چشمگير جهانيان از افسانه زورو

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" فيلم "افسانه زورو" در پنجاه كشور به نمايش درآمد و بالغ بر 27 ميليون دلار بليت فروخت. موفقيت اين فيلم در بازار خارجي به گونه اي بود كه در 40 كشور صدرنشين جدول فروش شد كه از آن جمله مي توان به فرانسه، اسپانيا، مكزيك و چين اشاره كرد.

شركت فيلمسازي سوني توزيع و نمايش اين اثر را در كشورهاي خارجي بر عهده دارد و در اين راه از ياري استوديو اسپاي گلس اينترتينمنت سود مي جويد.

اين فيلم كه با بودجه 75 ميليون دلاري ساخته شد از حضورهنرپيشگاني چون "آنتونيو باندراس" و "كاترين زتا جونز" در نقشهاي محوري سود مي جويد."ماسك زورو" در سال 1998 به نمايش عمومي درآمد و با اقبال بسياري در گيشه مواجه شد.

اين اثر داستان مرد جواني را روايت مي كند كه در سوداي قهرماني به سرمي برد و به همين منظور به شاگردي يك مبارز پيشكسوت درمي آيد. اما رويدادهاي جديدي كه در اطرافش به وقوع مي پيوندد از وي يك زورو واقعي مي سازد. "آنتوني هاپكينز" و "كاترين زتاجونز" از جمله هنرپيشگاني بودند كه در اين اثر در كنار"باندراس" به ايفاي نقش پرداختند.







