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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۰

نشست نمایشنامه خوانی با عنوان «شنبه های خوانش» در مشهد از سرگیری شد

نشست نمایشنامه خوانی با عنوان «شنبه های خوانش» در مشهد از سرگیری شد

مشهد-نشست های تخصصی هنرمندان خراسانی با عنوان «شنبه های خوانش» با حضور علاقمندان به ادبیات نمایشی پس از وقفه ای کوتاه باری دیگر در مشهد برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست ها که روز های شنبه در تالار عروسکی مجتمع فرهنگی هنری امام رضا (ع) مشهد برگزار می شود هنرمندان و علاقمندان به نمایشنامه خوانی، ادبیات نمایشی جهان را مرور می کنند.

دبیر نشست های تخصصی نمایشنامه خوانی خراسان رضوی با عنوان شنبه‌های خوانش در این رابطه به مهر گفت: از همان ابتدا که این برنامه با مخاطبانی اندک و در اتاق رئیس مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) کارش را آغاز کرد هدف اصلی آن نگاه آموزشی به تئاتر بود و خوشحالم که امروز و پس از گذشت چند ماه از برگزاری آن این رویکرد همچنان ادامه دارد.

حسین وحدتی بیان داشت: این اتفاق مهم با همکاری رسانه‌ها، علاقمندان به نمایشنامه خوانی و گروه‌های نمایشی حرفه‌ای و مبتدی محقق شده است و یکی از تاکیدات اصلی فصل جدید به عنوان شنبه های خوانش نگاه جدی به ادبیات نمایشی جهان، ایران و استان است.

وی ادامه داد: در بسته پیشنهادی که همزمان با فراخوان سال دوم شنبه های خوانش به عنوان شیوه‌نامه جدید ارایه شده سعی داریم تا با محک زدن هنرمندان مبتدی و حرفه‌ای در انتخاب و خوانش متون در مشهد و شهرستان‌های خراسان رضوی شرایطی فراهم شود تا گروه‌های موفق در این حوزه از شهرستان‌ها نیز به مشهد بیایند و فضای حرفه‌ای تئاتر را بیشتر تجربه کنند.

وی افزود: در حال حاضر شهر های مشهد، چناران، تربت‌جام، فریمان، تربت‌حیدریه و نیشابور به عنوان شهرستان های برگزار کننده این نشست ها در استان هستند.

وحدتی اعلام کرد: مقرر شده است تا با عنوان تالار افتخارات تئاتر ایران و جهان بر اساس این بسته پیشنهادی از عوامل ایرانی صاحب‌نام و صاحب سبک نیز برای حضور در شنبه‌های خوانش دعوت کنیم.

کد مطلب 2473337

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