حضور تیموریان در تراکتورسازی قطعی است/ نیازمند عطف مختصر سربازان هستیم

سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایط تیم تراکتورسازی تبریز با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تمرینات و اردوهای ما طبق برنامه پیش رفت. چند بازی تدارکاتی هم در این مدت داشتیم و سعی کردیم بهترین شرایط را برای تیم فراهم کنیم. رسول خطیبی به من گفت که شرایط تیم ایده آل است.
وی با اشاره به حضور تراکتورسازی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و احتمال حضور بازیکنان سرباز در این رقابتها، تاکید کرد: بازیکنان سرباز با تیم ما تمرین میکنند و حتی در مسابقات دوستانه هم بازی کردهاند ولی امیدوارم مسئولان به مسابقات آسیایی هم به چشم مسابقات ملی نگاه کنند و اجازه بدهند این بازیکنان در آسیا همراه تیم ما باشند.
سرپرست تراکتورسازی خاطرنشان کرد: بعد از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هر دستوری که درباره بازیکنان سرباز داده شود، عملی خواهیم کرد ولی در آسیا واقعا به آنها نیاز داریم.
عباسی درباره صحبتهای سردار کمالی مبنی بر مخالفت با حضور بازیکنان سرباز در لیگ قهرمانان آسیا، تصریح کرد: هنوز به صورت کتبی و رسمی چیزی به ما اعلام نشده است. نامه نگاریهای ما با سازمان لیگ است و ما از کانال این سازمان اقدام میکنیم. ما نیازمند عطف مختصر بازیکنان سرباز هستیم تا در لیگ قهرمانان آسیا به مشکل نخوریم و بیشتر از این هم خواستهای نداریم!
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال حضور آندرانیک تیموریان در لیگ قطر و عدم حضور در تراکتورسازی، اظهار کرد: تیموریان دیروز از استرالیا به تهران رسید و خسته بود. او تماس گرفت و به زودی به تیم ملحق میشود. حضور تیموریان در تراکتورسازی قطعی است مگر اینکه دقیقه 90 اتفاق خاصی رخ بدهد!
سرپرست باشگاه تراکتورسازی از احتمال جذب یک بازیکن خارجی دیگر خبر داد و افزود: ما در خط دفاع و هافبک به یک بازیکن نیاز داریم. چند نفری مدنظر کادر فنی هستند ولی مشخص نیست بتوانیم با آنها به توافق برسیم یا خیر. البته فردین عابدینی روز گذشته با تراکتورسازی قرارداد بست تا برای ما به میدان برود.
عباسی در پایان درباره دلایل جدایی زودهنگام «راداموس» برزیلی هم گفت: راداموس میخواست خانوادهاش را به ایران بیاورد ولی محدودیتهایی داشت. خودش هم بدون خانواده اذیت میشد برای همین هم نخواستیم مُصدع او شویم و شرایطمان را به این بازیکن تحمیل کنیم.
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