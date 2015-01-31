۲۹۶ پروژه روستایی دهه فجر در استان قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حبیبی انبوهی ظهر شنبه در شست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران که به مناسبت دهه فجر در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد اظهارداشت: دفتر امور روستایی و شوراها زیر مجموعه معاونت عمرانی استانداری است از ۷ سال پیش به دلیل توسعه کمی و کیفی فعالیت دهیاری ها از دفتر امور شهری جدا شد و وظایف تعریف شده را در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: از منظرکلان دفتر امور روستایی استانداری پیگیری همه امور مربوط به روستاها از قبیل تولیت توسعه روستایی، مطالبات روستاها، هماهنگی بین دستگاههای متولی امور روستاهاست بگونه ای که درحال حاضر ۳۰ دستگاه اجرایی به ارائه خدمات در روستا ها می پردازند.

۲۷ درصد جمعیت استان روستایی است

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تصریح کرد: مهمترین وظیفه دفتر امور روستایی رسیدگی به امور دهیاری ها در استان است و درحال حاضر ۲۷ درصد جمعیت استان در ۸۴۲ روستای استان سکونت دارند که از این مجموعه ۵۱۰ روستا دهیاری دارند که ۹۵ درصد جمعیت روستایی استان را تحت پوشش گرفته اند.

وی اظهارداشت: توزیع اعتبارات به دهیاری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده صورت می گیرد و شاخص برخورداری از دهیاری نیز در گذشته ۵۰ خانوار بوده و در استان قزوین تمامی روستاهای دارای ۳۰ خانوار دهیاری دارند و از معدود استان هایی هستیم که تمامی روستاهای بالای ۳۰ خانوار آن دارای دهیاری است.

حبیبی انبوهی توزیع اعتبارات، نظارت بر پروژه ها و آموزش دهیاران و شوراهای روستایی را از دیگر اقدامات و برنامه های دفتر امور روستایی ذکر کرد و در ادامه گفت: در سال جاری در سه مقطع هفته دولت، ۱۵ مهر در روز روستا و دهه فجر مجموعاً ۶۸۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۸۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

این مسئول یادآورشد: در هفته دولت ۱۸۲ پروژه، روز روستا ۲۰۵ پروژه و دهه فجر با ۲۹۶ پروژه و ۱۷۳ میلیارد ریال پروژه در روستاها به مرحله بهره برداری رسیده است.

افزایش ۱۱ درصدی پروژه های روستایی در قزوین

وی تصریح کرد: پروژه های قابل افتتاح روستایی در دهه فجر امسال از نظر تعداد ۱۱ درصد و از نظر شاخص اعتباری ۵۸ درصد رشد داشته است که نشان می دهد نوع پروژه ها در سال جاری به لحاظ حجم نیز بیشتر پروژه های بزرگ و با محوریت آسفالت معابر روستایی است.

حبیبی انبوهی یادآورشد: در دهه فجر امسال در شهرستان آبیک ۳۰ پروژه، البرز ۳۳ پروژه، آوج ۳۶ پروژه، بوئین زهرا ۹۲، تاکستان ۲۷ پروژه و در شهرستان قزوین ۷۸ پروژه در حوزه روستایی افتتاح شده و به بهره برداری می رسد که مهمترین پروژه ها در سرفصل های مختلف شامل مخلوط ریزی، شن ریزی، زیرسازی و آسفالت با ۷۹ پروژه، جدول گذاری معابر با ۱۳۵ پروژه، ساماندهی جایگاه پسماندها و دفن زباله با ۶ پروژه، سنگ فرش معابر ۲۹پروژه، احداث بوستان و فضای بازی روستایی ۱۲ مورد، احداث دیوار گورستان و ساماندهی گلزار شهداء احداث ساختمان دهیاری ۲۴ مورد احداث غسالخانه پنج مورد، احداث ورزشگاه امور و بازگشایی معابر و میدان و بلوار۱۰ مورد، احداث نانوایی یک مورد ساماندهی اراضی یک مورد، احداث کانال سنگی و سیل بند شش مورد و احداث ساختمان کتابخانه امور یک مورد است.

خرید ۱۱میلیارد ریال تحهیزات دهیاریها

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اظهارداشت: در سال جاری تاکنون بالغ بر۳۵۲ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده بین دهیاری ها توزیع شده است.

وی گفت: دفترامور روستایی استانداری در سال جاری بیش از ۳۳ میلیارد ریال برای خرید و توزیع ماشین آلات در بین دهیاری ها کرده است که بیش از ۵ برابر اعتبارات سال گذشته و معادل کل اعتبار ۴ سال گذشته در این بخش است.

این مسئول افزود: در گذشته سیستم توزیع ماشین آلات دهیاری ها مناسب نبود به گونه ای که امروزه برخی از دهیاری ها به گورستان ماشین آلات تبدیل شده اند ولی از این پس در حال حاضر ماشین آلات به صورت متمرکز به بخش تخصیص می یابد چون ماشین آلات روستایی متعلق به همه بخش است و سعی داریم که امکانات و تجهیزات دهیاری ها را تلفیق و در اجرای پروژه های تمامی دهیاری ها استفاده کنیم.

توزیع ۲۰ هزارتن قیر یارانه ای بین دهیاریها

حبیبی انبوهی افزود: در استان ۲۳ شرکت تعاونی دهیاری تاسیس شده و قزوین در کشور از نظر تعاونی ها روستایی خوب درخشیده است و از ابتدای سال جاری ۲۰ هزار تن قیر یارانه ای به منظور آسفالت ۴۰۰ کیلومتر راه روستایی تخصیص یافته است که در همین راستا علاوه بر آن ۱۱ میلیارد ریال اعتبار جدید نیزدر بین دهیاریها توزیع خواهد شد و طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی کلیه روستاهایی که در مسیر اصلی راههای روستایی واقع شده اند در صورت آمادگی و انجام زیرسازی با تخصیص قیر یارانه ای آسفالت خواهند شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استاندار اظهارداشت: رویکرد دولت جدید نسبت به روستاها از نگاه عمرانی به نگاه اقتصادی تغییر پیدا کرده و متاسفانه در ۳۵ سال گذشته علیرغم خدماتی که به این مناطق صورت گرفته منجر به پایداری جمعیت روستایی نشده و روستاهایی که زمانی "راه حل" بودند امروزه همه مسئولین جمع شده اند تا "مسائل" آن را حل کنند و به عبارت دیگر روستاها از جایگاه "راه حل" به موقعیت" صورت مسئله" تنزل یافته اند.

وی افزود: در راستای تقویت سرمایه گذاری و رونق اقتصاد روستایی، معاونت توسعه روستایی و دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری به دنبال پرداخت تسهیلات به سه برابر سهم آورده در اجرای طرح های توسعه اقتصادی و خدماتی در روستاهاست.

حبیبی انبوهی با اشاره به تقویت سطح آموزش و مهارت دهیاران عنوان کرد: درسال جاری سه همایش برای دهیاران باحضور مسئولان وزارت کشوربرگزار شد و همچنین برای اولین بار در کشور دو دوره آموزشی مدیریت پسماند روستایی را برگزار کردیم.

وی افزود: چون الگوی مصرف در جوامع روستایی عوض شده و تولید پسماند روستایی مانند شهرها وجود دارد که اگر به خوبی مدیریت نشود فضای زیبای روستاها به انبار پسماند ها تبدیل می شود که در این راستا در سال جاری ۳۶ هزار ۴۰۰ نفر ساعت برای دهیاران دوره آموزشی در حوزه مهارت های شغلی، مهارت های ۷ گانه کامپیوتر، مدیریت پسماند، مدیریت مالی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برگزار شده است.