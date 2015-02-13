حماسه 22 بهمن پاسخ ملت به تهمت روگردانی از نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی قلیزاده، امام جمعه فاروج در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته مرکز شهرستان که در محل مسجد جامع فاروج برگزار شد، با تجلیل از حضور حماسی و دندان‏شکن ملت مسلمان و مجاهد ایران در 22 بهمن امسال، اظهار داشت: این حضور پرشور و شعور در واقع پاسخ ملت به تهمت روگردانی مردم از نظام بود که از سوی دشمنان مطرح می شد.

وی با بیان این که راهپمیایی بیست و دوم بهمن ماه امسال همانند سال های گذشته نشان از آمادگی کامل ملت برای دفاع از آرمان ها و اهداف انقلاب و نظام اسلامی داشت، تصریح کرد: ملت شریف و بزرگ ایران در این سال ها به دنیا ثابت کرد که با اتکال به خدای تعالی و استقامت و پایداری می‏توان در مقابل همه توطئه‏های استعمارگران ایستاد و بر همه مشکلات پیروز شد.

رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان فاروج در ادامه با تقدیر از مسئولین شهرستان به خاطر برگزاری مناسب برنامه های دهه فجر امسال، از آنها خواست تا برنامه های برگزار شده در این ایام آسیب شناسی شده تا در سال های آینده نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شوند.

حجت الاسلام قلیزاده همچنین با تقدیر از حضور مردم در برنامه ها و به ویژه راهپیمایی22بهمن، اضافه کرد: مسئولان و متولیان برگزاری برنامه های گرامیداشت ایام الله دهه فجر در استان و شهرستان می بایست نواقص روز راهپیمایی در شهرستان فاروج را برای راهپیمایی های آینده برطرف کنند.

شرط توافق هسته ای لغو یکباره همه تحریم ها است

حجت الاسلام مهدی مهرپویان، امام جمعه موقت شیروان نیز در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز شهرستان که در محل مصلای نماز جمعه شهر شیروان برگزار شد، با تجلیل از حضور گسترده و پرشور مردم شهرستان در مراسم گرامیداشت یوم الله بیست و دوم بهمن ماه امسال، اظهار داشت: حضور کم نظیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن و حمایت آنان از دستاوردهای انقلاب اسلامی، انقلاب و نظام را بیمه کرد.

وی با بیان این که مردم با حضور خود در صحنه نشان دادند که شایستگی دریافت خدمات بیشتر و بهتری را دارند و خیانت به آنان، هیچ جای عفو و گذشتی ندارد، افزود: با وجود مشکلات متعدد و تحریم های اقتصادی ملت ایران بار دیگر با حضور گسترده در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نشان دادند به آرمان ها و اهداف انقلاب وفادار هستند.

امام جمعه موقت شیروان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+ 5 برای رسیدن به توافق هسته ای، افزود: مقام معظم رهبری ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای کشور با توافق بد مخالفت کرده اند.

حجت الاسلام مهرپویان گفت: منظور از توافق بد نادیده گرفتن آرمانهای انقلاب، زیر سوال رفتن استقلال، عزت و هویت ایران است که باید مذاکره کنندگان هسته ای از پذیرش چنین توافقی خودداری کنند.

وی اضافه کرد: ملت ایران زیر بار زور نمی رود و در جریان مذاکرات هسته ای نیز اگر قرار است توافقی صورت گیرد می بایست این توافق بر اساس فرموده های رهبر معظم انقلاب با لغو یکباره تمامی تحریم ها و عزت ملت ایران همراه باشد.