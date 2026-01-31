هوشنگ جاوید پژوهشگر و مدرس موسیقی نواحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح فعالیت های جدید خود در عرصه موسیقی بیان کرد: به تازگی مجموعه روایت های منظوم رضوی را گردآوری کردم که دربرگیرنده ویژگی های جالب توجهی است و اگر دستگاه های فرهنگی بتوانند در حوزه مالی حمایت موثری از این مجموعه انجام دهند، می‌توانم این پروژه را در قالب فرهنگ نامه روایت های رضوی تکمیل و آن را به مخاطبان ارائه دهم.

وی در توضیح دیگر فعالیت های موسیقایی اش نیز گفت: طی روزهای گذشته گنجینه «آواها و نغمه های رضوی در فرهنگ مردم ایران» رونمایی شد. این آلبوم که حاصل ۱۵ سال تلاشم در حوزه موسیقی های مرتبط با امام هشتم (ع) با محوریت آواهای اقوام ایرانی در تجلیل از مقام والای امام رضا (ع) شامل۲۶۰ قطعه از ۲۷ استان کشور در ۸ دسته «چاوش خوانی»، «سلام خوانی»، «ستایش زیارت و بارگاه»، «توسل و مددخوانی»، «دوبیتی خوانی»، «مرثیه خوانی»، «مولودی خوانی»، «مناقب خوانی» جمع آوری شده است. در این اثر که توسط موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی پیش روی مخاطبان قرار گرفته، بیش از صد خواننده مختلف از نواحی مختلف ایران در ستایش امام رضا (هم) خوانده و سروده‌اند.

این پژوهشگر موسیقی نواحی ادامه داد: این مجموعه موسیقیایی یک اطلس جمع آوری شده از فرهنگ مردم ایران درباره امام رضا (ع) است که سال ها روی آن کار پژوهشی انجام شده است. به هر ترتیب ما در ایران قطعات زیادی در وصف امام علی (ع) و همچنین امام زمان (عج) داریم اما هیچ دستگاه فرهنگی و هنری نیست که بخواهد این آثار را تولید کند. این آثار قدمت تاریخی بسیار زیادی دارند و قدمت بعضی از آنها به ۳۰۰ سال می‌رسید.

دارنده نشان هنر رضوی در بخش پایانی صحبت های خود درباره جزئیات پروژه تصریح کرد: روند سختی را برای جمع آوری این اثر طی کردیم طوری که الان چند نفر از خالقان اثر در میان ما نیستند و چند نفرشان نیز حافظه و صدای خود را از دست داده اند. این کار ۲۶۰ قطعه دارد که بیش از صد خواننده این آثار را اجرا کرده‌اند. از زمانی که ما این کار را شروع کردیم تاکنون متاسفانه ۱۱ خواننده که این آثار را خوانده بودند، فوت کرده و دیگر در میان ما نیستند. این آثار به ۱۵ گویش متفاوت از سراسر ایران ضبط شده و هنرمندانی از ۲۷ استان در خواندن این آثار شرکت داشته‌اند. ضبط این ۲۶۰ قطعه نیز در پروسه زمانی سه ساله با ۲ هزار ۴۰۰ دقیقه تولید طول کشید.