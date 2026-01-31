تقویت پیوند اجتماعی و تحکیم جامعه ولایی رسالت حوزویان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قنبری صبح شنبه در دیدار با اساتید حوزه معارف اسلام ناب سمنان در اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ایام شعبان را فرصتی مغتنم برای بازخوانی مأموریت‌های فرهنگی و تمدنی نهادهای دینی دانست و اظهار کرد: امروز همه ما در جایگاه سربازی حضرت ولی‌عصر(عج)، مسئولیتی سنگین در قبال هدایت فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه بر عهده داریم و ایفای این مسئولیت، بدون برخورداری از معرفت عمیق و طراحی هوشمندانه میدان ممکن نیست.

وی با قدردانی از اساتید و فعالان حوزه معارف اسلام ناب، این حوزه را از ساختارهای نوپای اما راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و افزود: حوزه معارف اسلام ناب با مأموریت‌هایی نظیر تعمیق مبانی معرفتی دین، تربیت نیروهای تبیین‌گر، ارتقای قدرت تحلیل فرهنگی و پاسخ به نیازهای فکری نسل جدید، نقش مهمی در بازسازی اعتماد معرفتی و اجتماعی ایفا می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به جایگاه استان در توسعه کمی و کیفی مراکز معارف اسلام ناب تصریح کرد: استان سمنان به نسبت جمعیت، در شمار استان‌های پیشرو کشور قرار دارد و این موفقیت، حاصل همت اساتید، مدیران و کنشگران دغدغه‌مند این عرصه است که توانسته‌اند این حوزه را از یک ساختار نوپا به یک ظرفیت اثرگذار تبدیل کنند.

قنبری با استناد به روایات نبوی درباره خطر غفلت از تعلیم معارف دینی در آخرالزمان، خاطرنشان کرد: این هشدار متوجه همه متولیان تربیت و فرهنگ در جامعه است. هر جا انتقال نظام‌مند معارف دینی تضعیف شود و جهان‌بینی نسل جدید بر اساس منطق دنیاگرایانه شکل گیرد، زمینه بروز بحران‌های هویتی و اجتماعی فراهم خواهد شد.

وی در ادامه، با تحلیل وقایع و تحولات اخیر، گفت: جمهوری اسلامی امروز در معرض یک جنگ ترکیبی چندلایه قرار دارد که صرفاً ماهیت امنیتی ندارد، بلکه ذهن، ادراک و محاسبات اجتماعی را هدف گرفته است. نخستین گام در مواجهه با این وضعیت، شناخت دقیق راهبرد دشمن و درک آرایش رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی اوست؛ امری که بدون پشتوانه معرفتی عمیق ممکن نخواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان «غلبه اجتماعی» را یکی از راهبردهای کلیدی در این میدان دانست و افزود: بخشی از جامعه نه از سر تقابل، بلکه به دلیل نشنیدن روایت صحیح و ضعف در انتقال پیام، دچار ابهام و سردرگمی شده است. حوزه معارف اسلام ناب می‌تواند با تربیت کنشگران مجهز به محتوا و روش، این خلأ را جبران کند و صدای عقلانی و مستدل دین را به بدنه جامعه برساند.

قنبری با تأکید بر ضرورت عبور از تبلیغ تک‌سویه و حرکت به سمت گفت‌وگوی فعال اجتماعی تصریح کرد: جهاد تبیین زمانی اثربخش است که کنشگر میدان، هم از غنای محتوایی برخوردار باشد و هم روش تعامل با مخاطب را بشناسد. یکی از مأموریت‌های مهم حوزه معارف اسلام ناب، دقیقاً پیوند دادن محتوا و روش در تربیت نیروهای میدانی است.

وی همچنین تقویت پیوند اجتماعی و تحکیم جامعه ولایی را از دیگر کارکردهای این حوزه دانست و اظهار کرد: جامعه ایمانی، مجموعه‌ای متکثر از سطوح مختلف ایمان است که باید ذیل ولایت، به انسجام و همدلی برسد. هرچه این پیوند اجتماعی تقویت شود، امکان اثرگذاری جریان‌های معارض کاهش می‌یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی اساتید، مراکز آموزشی و بدنه اجرایی سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: حوزه معارف اسلام ناب می‌تواند با اتکا به ظرفیت علمی اساتید و طراحی الگوهای بومی تربیت کنشگر، به یکی از ارکان اصلی جهاد تبیین، گفت‌وگوی اجتماعی و پاسخ‌گویی معرفتی به مسائل روز در استان سمنان تبدیل شود.