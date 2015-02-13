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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۱۹

ادامه درگیری های در شرق اوکراین در آستانه اجرای آتش بس مینسک

ادامه درگیری های در شرق اوکراین در آستانه اجرای آتش بس مینسک

آخرین خبرها از شرق اوکراین حکایت از ادامه تبادل آتش میان جدائی طلبان و نیورهای ارتش به رغم توافق روز گذشته برای برقراری آتش بس دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، درگیری‌ در شرق اوکراین به رغم توافق‌ نامه صلحی که قرار است از فردا شنبه به اجرا در آید همچنان ادامه دارد. 

در شهر دونتسک صدای آتش توپخانه شنیده می شود و در لوهانسک نیز تبادل آتش کماکان ادامه دارد.

در همین رابطه ارتش اوکراین اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱ سرباز این کشور در این درگیری‌ها کشته و بیش از ۴۰ سرباز نیز زخمی شده‌اند.

جدائی طلبان نیز که هفت غیرنظامی در خشونت‌ های اخیر جان خود را از دست داده‌اند.

طبق قرارداد آتش‌ بس که با حضور روسای‌ جمهوری روسیه، اوکراین و فرانسه و صدراعظم آلمان به امضا رسید، طرفین باید به درگیری پایان دهند. این توافقنامه مورد تائید نمایندگان شورشیان نیز رسیده و قرار است از روز شنبه (۱۴ فوریه) قرار است به اجرا در آید.

براساس این توافقنامه، طرفین درگیری باید سلاح‌ های سنگین خود را از مناطق درگیری خارج کنند. تبادل زندانیان نیز مورد موافقت طرفین قرار گرفته است.

کد مطلب 2494607
عبدالحمید بیاتی

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