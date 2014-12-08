پروشنکو خواستار تسریع در برقراری آتش بس در اوکراین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "پترو پروشنکو" رئیس‌جمهوری اوکراین در دیدار با "هایدی تلیاوینی" نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنین خواستار انجام هرچه سریعتر نشست "گروه تماس اوکراین" در پایتخت بلاروس به منظور برقراری مجدد آتش‌بس در تاریخ 9 دسامبر در شرق این کشور شد.

وی همچنین خواستار آن شد که نشست آتی گروه تماس اوکراین در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا آتش‌بس تا روز سه شنبه در مناطق شرق اوکراین برقرار شود.

دفتر مطبوعاتی کاخ ریاست جمهوری اوکراین نیز اعلام کرد: پروشنکو تاکید کرده که نشست گروه تماس حتما باید در روز سه شنبه برگزار شود تا آتش‌بس هر چه سریعتر در منطقه برقرار شود.

تلیاوینی نیز در این دیدار تاکید کرد که قصد دارد در آینده نیز به همکاری خود در ترکیب گروه تماس اوکراین با هدف حل و فصل هر چه سریعتر مناقشه داخلی در اوکراین ادامه دهد.

مقامات اوکراین پیش از این اعلام کرده بودند که مذاکرات مینسک در خصوص حل و فصل مناقشه در شرق اوکراین قرار است در تاریخ 9 دسامبر برگزار خواهد شد.