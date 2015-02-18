گفتگوی تلفنی سران روسیه، اوکراین و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری APA اتریش، «ولادیمیر پوتین»، «پترو پوروشنکو» و «فرانسوا اولاند» روسای جمهوری روسیه، اوکراین و فرانسه امروز چهارشنبه در تماسی تلفنی اوضاع مناطق شرقی اوکراین را بررسی کردند.

سخنگوی دولت فرانسه با اعلام این مطلب از برگزاری یک کنفرانس تلفنی بین روسای جمهوری سه کشور همزمان با تشدید درگیری ها در شهر شرقی دبالتسف خبر داد. بر این اساس پوتین پیش از این گفتگو از اوکراین خواسته است شکست خود در نبرد بر سر دبالتسف را بپذیرد.

پوتین با تاکید بر این که کی یف از تسلیم شدن نظامیانش جلوگیری نکند اعلام کرد این بحران، راه حل نظامی ندارد. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه روز گذشته خود از دو طرف درگیر اوکراین خواست بر مفاد توافقنامه مینسک پایبند باشند.

گفتنی است ساعاتی پیش دولت اوکراین اعلام کرد بیش از 80 درصد نظامیان خود را از دبالتسف، شهری حد فاصل مناطق جدایی طلب دونتسک و لوگانسک خارج کرده است.