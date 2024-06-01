بازار خودرو آرام است؛ ثبات نسبی قیمت خودرو+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار خودرو طی ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد که بازار خودرو همچنان راکد و آرام بوده و قیمت‌ها نیز ثبات نسبی دارند. بر این اساس قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ در بازار ۶۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم ۷۴۲ میلیون تومان به فروش رفت. اما پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان به فروش رفت.

پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ نیز ۶۵۲ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. اما پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ به قیمت ۸۴۰ میلیون تومان و پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ در حدود ۸۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.

تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار به قیمت ۹۳۰ میلیون تومان و تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز ۷۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

همچنین دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳، یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ هم یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

راناپلاس مدل ۱۴۰۳ در طول ۲۴ ساعت گذشته در حدود ۶۴۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. راناپلاس مدل ۱۴۰۲ در بازار ۵۸۰ میلیون تومان به فروش رفت.

همچنین ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ در بازار ۴۲۳ میلیون تومان و ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۲ هم ۴۰۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

اما سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار ۷۷۰ میلیون تومان فروخته شد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ هم ۸۲۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۲ در بازار به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین کوییک GX L دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان به فروش رفت.