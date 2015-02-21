«رویش» یک تعامل فرهنگی با موضوع دین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی باشه آهنگر از داوران بخش داستانی نهمین جشنواره فیلم رویش درباره این جشنواره گفت: در مقایسه با چند دوره گذشته که به عنوان داور در جشنواره رویش حضور داشتم و فیلمسازان به ظواهر دینی توجه می کردند، کیفیت محتوایی آثار تغییر یافته است.

وی ادامه داد: به طور مثال پیش از این صدای اذان در بسیاری از کارها به عنوان یک مولفه ثابت مطرح بود، خوشبختانه در آثار نهمین دوره از این جشنواره، فیلمسازان کمتر به ظواهر پرداخته بودند و بیشتر به مضامین دینی در بطن و عمق فیلم توجه داشتند که باعث رشد کیفی آثار شده بود.

باشه آهنگر درباره تولید اثر ویژه جشنواره رویش گفت: به شخصه دوست داشتم که فیلمسازان مختص این جشنواره فیلم بسازند و نمایش آن در جشنواره، نخستین اکران فیلم باشد، بسیاری از این آثار در جشنواره های دیگر نیز حضور داشته اند و سپس به این جشنواره ارسال شده اند.

وی افزود: بسیاری از آثار از منظر تکنیکی حرفه ای تر شده بودند و حتی فیلمبرداری آثار رشد قابل توجهی داشته است، اما مساله بسیار مهم که هنوز هم بسیاری از فیلم ها با آن دست به گریبان هستند، موضوع ضعف های بازیگری است که به علت دستمزد بالای بازیگران حرفه ای و حضور نابازیگران در این فیلم ها دیده می شود و نمی دانم چه راه کار جامعی برای آن می توان در نظر گرفت.

کارگردان فیلم سینمایی «ملکه» سپس با اشاره به ضعف تکنیکی دیگر آثار این دوره از جشنواره رویش تصریح کرد: در آثار این دوره به موسیقی کمتر توجه شده است و موسیقی اکثر فیلم ها، انتخابی است و بسیاری از موسیقی ها تنها به صورت حسی روی فیلم قرار گرفته بودند که گاهی بد و نا به جا بودند.

وی تعامل فرهنگی با موضوع دین را که در این جشنواره اتفاق افتاده است یک اتفاق مهم دانست و افزود: زمانی که از تمام کشور فیلم هایی با فرهنگ ها، گویش ها و جغرافیای فرهنگی مختلف در یک جشنواره گرد هم می آیند، یک تعامل فرهنگی با موضوع دین را شاهد هستیم که یک اثر بزرگ فرهنگی بر جامعه می گذارد و یک رویداد فرهنگی بزرگ است.

این داور باسابقه جشنواره های مختلف درخصوص تفاوت بازیگری در تئاتر و سینما و لزوم پرداخت به بازیگری در مقابل دوربین گفت: رسم است که بازیگران از تئاتر به سینما می آیند و به نقش آفرینی می پردازند. این افراد فقط در مورد نقش آفرینی مشترک هستند و مبانی تکنیکی شان از قبیل لحن، بدن، فضا و اتمسفر نقش با یکدیگر تفاوت های اساسی دارد که باید آموزشگاه ها و مراکز عالی تربیت بازیگر به آن بپردازند.

کارگردان «بیداری رویاها» ادامه داد: متاسفانه مراکزی که از گذشته به تربیت بازیگران سینمایی می پرداختند، اینک به علت شهریه های بالای آن از اقبال کمتری برخوردارند، در دانشگاه های کشور نیز رشته تخصصی «بازیگری برای سینما» و «بازیگری برای دوربین» وجود ندارد، تنها یک کارگردان هوشمند و باسواد است که می تواند به بازیگر خود کمک کند تا بتواند از مدیوم تئاتر به سینما قدم بگذارد و بتواند در مقابل دوربین موفق شود. البته بازیگرانی که در صحنه و در مقابل دوربین می درخشند، وجود دارند اما رهبری یک بازیگر و ترسیم نقش می تواند به بازیگران کم تجربه تر کمک کند تا بتواند خود را با قاب دوربین هماهنگ کند.

باشه آهنگر درخصوص ضعف های فیلم های این دوره از جشنواره رویش گفت: در بحث های صداگذاری، جلوه های ویژه، باید بیشتر کار کنیم، اما ضعف بسیاری از این موارد، همه در گرو مسایل اقتصادی و بودجه است، زمانی که یک فیلم با کمبود بودجه مواجه است ابتدا از دکور، لباس، هزینه های ایاب ذهاب و خوراک گروه و ... زده می شود که خود در کیفیت فیلم اثر می گذارد. با این حال با رفع مشکلات اقتصادی می توان امیدوار بود این ضعف ها نیز رفع شود و سطح کیفی کارها افزایش پیدا کند.

وی درخصوص جایگاه جشنواره فیلم رویش در جریان سینمایی کشور گفت: یکی از انتخاب های فیلمساز برای ارسال اثر، جشنواره رویش است و این جشنواره به نوعی برآیند تلقی جوانان از دین و حوزه های پیرامونی آن است. این جشنواره از منظر تئوری و نظریه پردازی بسیار قوی ظاهر شده است و ساختار و برگزاری حرفه ای دارد البته به علت نوپا بودن آن ضعف هایی دیده می شود که به مرور زمان این ضعف ها نیز برطرف می شود.

باشه آهنگر در پایان گفت: برگزاری یک جشنواره در حد و اندازه های رویش کار سختی است، این سختی به دلیل وجود مشکلات اقتصادی تشدید می شود که جا دارد از پایداری مسئولان، در برگزاری جشنواره تقدیر و تشکر کرده و برای آن ها آرزوی موفقیت داشته باشم.

نهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش از 5 تا 7 اسفند در پردیس سینما آزادی تهران و اختتامیه آن 8 اسفند در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود.