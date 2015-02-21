بازرسی از ۱۰ هزار واحد عرضه و توزیع در آذربایجان غربی

منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه در این راستا تا کنون بالغ بر ۷ هزار بازرسی و نمونه برداری از مراکز عرضه و توزیع استان انجام شده است، افزود: از ایت تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی و بالغ بر هزار و ۴۰۰ مورد نمونه برداری شده است.

وی خدمات سردخانه ای، شهربازیها و زمینهای بازی، ایمنی آسانسورها، بازرسی ادواری سالیانه جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده ، اوزان و مقیاسها وسایل سنجش سبک و سنگین و نازلهای توزیع سوخت مایع، فلزات گرانبها، معیارمصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی و سکوهای سیلندر پرکنی را خدمات شامل استاندارد اجباری دانست.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مقررات ایمنی و نصب آسانسورهای مشمول مقررات استانداردهای اجباری است، ادامه داد: در این راستا ۲۳۲ مورد گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور از ابتدای سال جاری تا کنون در سطح استان صادر شده است.

وی تعداد شرکتهای دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور در آذربایجان غربی را ۲۶ شرکت و تعداد شرکتهای بازرسی آسانسور را ۷ شرکت عنوان و اظهار داشت: هم اکنون درخواست و اخذ تاییدیه بازرسی آسانسورها به صورت E-Form جهت تسریع در انجام امور انجام می شود.

ارائه مهلت رفع ایراد به جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی

جلایر با بیان اینکه بازرسی ادواری سالیانه جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده انجام می شود، ادامه داد: تعداد جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده CNG در استان ۱۰۲ جایگاه بوده که از ابتدای سالجاری از تعداد ۸۰ جایگاه معرفی شده به شرکت بازرسی، تعداد ۱۹ جایگاه بازرسی شدند.

وی با بیان اینکه متاسفانه جایگاههای بازرسی شده دارای ایرادات بحرانی چندگانه بوده و باید بر اساس روش اجرایی مربوطه برای قطع گاز به شرکت گاز معرفی شوند، ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع به جایگاه های مذکور جهت رفع ایرادات، مهلت لازم بسته به نوع ایراد ۲ ، ۶ و ۱۲ ماهه داده شده است .

وی با اشاره به اینکه نظارت بر اوزان و مقیاسها شامل وسایل سنجش سبک و سنگین و نازل های توزیع سوخت مایع نیز انجام می شود، ادامه داد: اوزان و مقیاسهای مورد استفاده در سطح جامعه به سه قسمت عمده نازلهای توزیع سوخت مایع، باسکول های ثابت همکف، وسایل سنجش سبک مورد استفاده در واحدهای صنفی تا ظرفیت ۲ تن تقسیم می شود.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی تعداد کل جایگاههای سوخت مایع آذربایجان غربی تحت نظارت اداره کل استاندارد را ۸۷۸ جایگاه عنوان و اعلام کرد: تعداد نازلهای سوخت نیز ۶ هزار و ۵۶۱ نازل بوده که از ابتدای سال جاری تعداد ۸ هزار و ۱۵ نازل سوخت مایع مورد آزمون و نظارت قرار گرفته است.

جلایر با اشاره به اینکه از این تعداد ۸۱ نازل مغایر با استاندارد، رفع ایراد شده است، ادامه داد: همچنین تعداد کل باسکولهای توزین چرخدار جاده ای فعال در سطح استان ۶۲۷ دستگاه بوده که  از ابتدای سال جاری تعداد ۵۳۵ باسکول مورد آزمون قرار گرفت و ۱۰۳ مورد دستگاه مغایر با استاندارد رفع ایراد شد.

۳۴ درصد گواهی معیار مصرف انرژی کشور در آذربایجان غربی صادر شده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مطابق ماده ۲۵ فصل ششم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از سازمان ملی استاندارد ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را که در حد معیارهای تعیین شده در استاندارد نیستند مطابق ماده ۲۶ همان قانون، برخورد لازم صورت گیرد .

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با بیان اینکه در این راستا۳۲ فرآیند تولیدی مشمول اجرای اجباری مقررات استاندارد هستند، ادامه داد: فرآیندهای مشمول در واحدهای تولیدی استان سیمان، انواع آجر، قند و شکر از چغندرقند، فرآورده های لبنی، روغن موتور ، نئوپان، آهن و فولاد و ... بوده که تا کنون تعداد ۷۶ گواهی معیار مصرف انرژی در استان صادر شده است.

جلایر با اعلام اینکه آذربایجان غربی در صدور تعداد گواهی های صادره معیار مصرف انرژی رتبه اول را در کشور دارا بوده و ۳۴ درصد گواهی های صادره کشور در استان صادر شده است، ادامه داد: همچنین از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از ۶۰۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان صدور و تمدید شده است.

وی با بیان اینکه در این راستا ۱۰۰ پروانه جدید صادر و ۵۰۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد پس از حصول اطمینان از شرایط واحدهای تولیدی یا خدماتی تمدید شده است، یادآور شد:همچنین طی این مدت ۱۰۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد ابطال شده است.