جایزه سر والتر اسکات کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، فهرست اولیه جایزه کتاب‌های تاریخی که با عنوان والتر اسکات شناخته می‌شود، دربرگیرنده نام ۱۵ کتاب در مرحله نخست است. این جایزه که امسال در جشنواره کتاب مرزها برنده‌اش را معرفی خواهد کرد، ششمین دوره‌اش را تجربه می‌کند.

با تغییر مقررات این جایزه، امسال برای اولین بار این جایزه اسامی راه‌یافتگان به فهرست اولیه را اعلام می‌کند و در مرحله بعد در تاریخ ۲۴ ماه مارس، ۶ نامزد راه‌یافته به فهرست نهایی معرفی خواهند شد.

به گفته داوران افزایش ۴۰ درصدی شرکت کنندگان در این رقابت و نیز کیفیت بالای کتاب‌های تاریخی بسیار امیدوار کننده است.

به فهرست اولیه، این کتاب‌ها راه یافته‌اند:

«منطقه توجه» نوشته مارتین امیس، «آقای باشخصیت موقتی» نوشته سبستین بری، «مینیاتوریست» نوشته جسی برتون، «دروغ» نوشته هلن دانمور، «شراب تیره» نوشته هرمیونی ایر، «در دهان گرگ» نوشته آدام فولدز، «من و آقای مک» نوشته ایستر فرود، «تابستان قطبی» نوشته دیمون گلگوت، «شب زنده‌ داری» نوشته آنا هوپ، «ویک» نوشته پل کینگزنورت، «برعهده گرفتن» نوشته ادری مگی، «خدای هر سنگ» نوشته کامیلا شمسی، «کارآموز معمار» نوشته الیف شفق، «صدهزار چیز» نوشته جان اسپورلینگ، «مهمانان حساب شده» سارا واترز.

گروه داوری انتخاب این فهرست از میان ۱۲۴ کتاب شرکت کننده را با توجه به کیفیت آثار، کاری دشوار خواند.

برای شرکت در این رقابت، کتاب‌ها باید به زبان انگلیسی نوشته شده باشند و نقطه تمرکز آنها بر ماجرایی باشد که حداقل ۶۰ سال پیش اتفاق افتاده است.

جایزه سر والتر اسکات در سال ۲۰۰۹ توسط دوک و دوشس بوکلوچ پایه‌گذاری شد و تاکنون در ماه ژوئن هر سال در جشنواره کتاب بروین دولفین اهدا شده است. روز اهدای این جایزه امسال ۱۳ ژوئن است و در مراسمی که نزدیک خانه والتر اسکات برگزار می شود، به برنده اهدا می‌شود.

جایزه ۲۵ هزار پوندی این رقابت از نظر ارزش مالی یکی از پنج جایزه برتر بریتانیا است.