دریا در استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با وزش باد نسبتا شدید جنوبی از ظهر فردا و وزش باد شمال غربی از روز یکشنبه تا روز دوشنبه دریا طی این مدت در برخی ساعات مواج پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین فردا (شنبه) تا ظهر یکشنبه با افزایش ابر، احتمال وقوع بارش پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط استان (غالبا مناطق شمالی و مرکزی) دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد ، در برخی نقاط مه رقیق خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت. در فراساحل شمالی و مرکزی گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ت ۱۲۰ سانتی‌متر، در فراساحل شمالی و مرکزی طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.