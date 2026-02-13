هوش مصنوعی دعوای تام کروز و برد پیت را جهانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با انتشار ویدیویی از هوش مصنوعی که تام کروز و برد پیت را در حال مبارزه نشان می‌دهد، انجمن تصاویر متحرک، نقض گسترده حق نشر توسط «سی دنس» را محکوم کرد.

در این ویدیو که با استفاده از هوش مصنوعی و توسط کمپانی «سی دنس» تولید شده، این ۲ بازیگر مشهور هالیوودی در حال دعوا روی پشت بام دیده می‌شوند.

«انجمن تصاویر متحرک» آمریکا روز پنجشنبه کار این کمپانی را محکوم کرد و گفت عرضه این ویدیو به شکلی گسترده حق نشر را نقض کرده است.

بایت‌دنس، مالک چینی تیک تاک در برابر با تمجید از این ویدیو گفت که این مدل «جهش قابل توجهی در کیفیت تولید» را در مقایسه با نسخه قبلی نشان می‌دهد.

سخنگوی انجمن تصاویر متحرک در بیانیه‌ای علیه این کمپانی چینی گفت: بایت‌دنس با راه‌اندازی سرویسی که بدون ضمانت‌های معنادار در برابر با نقض کپی رایت کار می‌کند، میلیون‌ها شغل آمریکایی را نادیده می‌گیرد و باید به سرعت فعالیت نقض‌کننده خود را متوقف کند.

این انجمن صنفی پس از انتشار بازی «سورا ۲» توسط «اوپن ای آی» در پاییز گذشته که با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده بود، اظهار نظر مشابهی کرده بود. «اوپن ای آی» هم به این نگرانی‌ها پاسخ داد و تدابیری را اجرا کرد که نقض حق نشر استودیو را برای کاربران دشوار می‌کرد و در نهایت دیزنی با عقد قراردادی مجوز ۲۰۰ کاراکتر برای استفاده در «سورا ۲» را داد.

اکنون روشن نیست که آیا بایت‌دنس از این رویکرد استقبال خواهد کرد یا اینکه معترضان مجبور به دعاوی نقض حق نشر خواهند شد.

برخی با ناامیدی به ویدیوهای «سی دنس» واکنش نشان دادند. از جمله رت ریس، نویسنده فیلم‌های «ددپول» که نوشت: متاسفم که این را می‌گویم. احتمالاً کار ما تمام شده و به زودی، یک نفر می‌تواند پشت کامپیوتر بنشیند و فیلمی بسازد که قابل تفکیک از فیلم‌های هالیوودی نباشد.

این ویدیو را روآیری رابینسون، فیلمساز و تهیه‌کننده ایرلندی فیلم و تبلیغات، ساخته است. او در X نوشت: آیا باید به خاطر تایپ کردن ۲ خط و فشار دادن یک دکمه کشته شوم؟

سایر ویدیوهای «سی دنس» که به صورت آنلاین در حال پخش هستند شامل «مرد عنکبوتی»، «تایتانیک»، «چیزهای عجیب»، «ارباب حلقه‌ها»، «شرک» و موارد دیگر است.