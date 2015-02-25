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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۲

حنظل عیدانی:

تقویت اتاق بازرگانی آبادان باعث رونق اقتصادی می شود

تقویت اتاق بازرگانی آبادان باعث رونق اقتصادی می شود

آبادان- رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: اتاق بازرگانی آبادان ظرفیت فراهم سازی زمینه های اقتصادی در این شهر را دارد.

حمید حنظل عیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم در شهرهای آبادان و خرمشهر رونق بیشتری ایجاد کنیم باید فضای کسب و کار را توسعه دهیم.

وی با اشاره به اتاق های بازرگانی افزود: تقویت اتاق های بازرگانی در شهرهای آبادان و خرمشهر می تواند رونق اقتصادی را در پی داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با بیان اینکه باید اتاق های بازرگانی را تقویت کرد، تاکید کرد: باید به آنها مجال داد تا در عرصه اقتصادی حضور داشته باشند؛ به همین دلیل سازمان منطقه آزاد اروند کارش تصدی گری نیست و در واقع اتاق های بازرگانی که ابزارهای فعالسازی اقتصاد هستند را باید به کار گیرد.   

حنظل عیدانی با اشاره به سوابق اتاق بازرگانی آبادان، تصریح کرد: به طور حتم سابقه طولانی که اتاق بازرگانی آبادان در قبل و بعد از جنگ تحمیلی دارد، در حال حاضر نیز ظرفیت فراهم سازی زمینه های اقتصادی در این شهر را دارد.

 

کد مطلب 2506380

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