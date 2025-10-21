حسن زاده: ظرفیت اقتصادی استان خوزستان نسبت به سایر مناطق بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن زاده شامگاه سهشنبه در نشست هماندیشی با نمایندگان مجلس و بخش خصوصی آبادان و خرمشهر که در سالن شهید موسوی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، بر آمادگی اتاق ایران برای حمایت از توسعه مهارتها و ظرفیتهای اقتصادی منطقه تأکید کرد.
وی افزود: مهمترین برنامه اتاق از ابتدا آموزش بوده و اتاق ایران با تعریف بورسیههایی برای دانشجویان قبل از فارغالتحصیلی آنها را به واحدهای تولیدی اعزام میکند تا مهارتهای لازم را کسب کنند و پس از پایان دوره تحصیلی با مهارت کافی وارد بازار کار شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: ظرفیت اقتصادی استان خوزستان نسبت به سایر مناطق بالاتر است و این استان از قدیم در برنامههای اقتصادی کشور حضور داشته است.
وی تصریح کرد: ممکن است بیتوجهیهایی در منطقه صورت گرفته باشد اما این مسئله مختص خوزستان نبوده و در همه استانها مشاهده شده است.
حسن زاده با اشاره به حماسه آبادان و خرمشهر در جنگ تحمیلی گفت: این مقاومت ملی در تاریخ پرافتخار ایران ماندگار خواهد بود و هیچ جای دنیا وفاق ملی و میهنپرستی مانند ایران مشاهده نمیشود.
نظر شما