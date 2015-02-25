به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 16 امروز چهارشنبه تیم‌های فولاد ایران و السد قطر برابر هم به میدان رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این بازی که از گروه C و در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد، شاگردان اهوازی دراگان اسکوچیچ نسبت به حریف خود برتر بودند اما نانگ مهاجم کامرونی این تیم موقعیت‌های خوبی را به راحتی از دست داد.

همچنین «مهدی بدرلو» بازیکن تیم فوتبال فولادخوزستان در دقیقه 79 با دریافت کارت قرمز دوم از زمین اخراج شد تا این تیم بیش از نیمی از وقت دوم مسابقه را با 10 بازیکن به بازی ادامه دهد.

این نخستین تساوی نمایندگان ایران در این فصل لیگ قهرمانان آسیا بود. روز سه‌شنبه ابتدا تیم نفت ایران با نتیجه 2 بر یک مقابل پاختاکور ازبکستان تن به شکست داد اما پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 3 گل از سد لخویا قطر گذشت.

برنامه ادامه روز دوم از هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه C:

* الهلال عربستان - لوکو موتیو ازبکستان

گروه D:

* نسف‌ قارشی ازبکستان 2 - تراکتورسازی ایران یک (تا دقیقه 65)

* الاهلی امارات - الاهلی عربستان