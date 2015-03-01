حسن زاهدی صدابردار سینمای ایران که در سی و سومین جشنواره فیلم فجر با دو فیلم «مزار شریف» و «ایران برگر» حضور داشت، درباره تازه ترین تجربه صدابرداری خود در فیلم «گینس» به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی «گینس» مانند دو فیلم «مزار شریف» و «ایران برگر» تعدد لوکیشن داشت و اغلب در اطراف تهران فیلمبرداری می شد.

وی ادامه داد: با وجود همه سختی ها و دوری راه تا تهران، کار کردن با محسن تنابنده به عنوان بازیگر و کارگردان و همچنین رضا عطاران لذت بخش بود البته در کنار این بازیگران، حسین اسکندری بازیگری که دچار معلولیت ذهنی بود نیز در کنار گروه حضور داشت که در واقع حضور این بازیگر 47 ساله به نوعی برکت کار بود و به ما انرژی می داد.

زاهدی گفت: بخش عمده ای از فیلمبرداری فیلم «گینس» در یک جیپ قدیمی در جاده اتفاق می افتاد که صدابرداری این صحنه ها بسیار سخت بود اما با همراهی دستیاران خوبم مهدی ابراهیم زاده و حمید محمودی این مهم انجام شد. نکته دیگر اینکه در این فیلم هم مانند گذشته از صدابرداری با بوم استفاده کرده ام.

صدابردار فیلم «ایران برگر» در پایان صحبت هایش متذکر شد: «گینس» اثری شیرین با رنگ مایه های کمدی از آب در آمده که نمی توان گفت یک کمدی محض است. این اثر سینمایی می تواند یکی از فیلم های خوب برای اکران نوروزی باشد که بعد از پایان ایام فاطمیه روی پرده رود.

فیلم سینمایی «گینس» نخستین ساخته محسن تنابنده است که بازیگرانی چون رضا عطاران، حسین اسکندری و محسن تنابنده در آن به ایفای نقش می پردازند.