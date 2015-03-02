بهرام عظیمی کارگردان سینمای انیمیشن درباره ساخت انیمیشن «ابر قهرمانی از نازی آباد» با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به خبرنگار مهر گفت: طرح ساخته شدن این انیمیشن سینمایی در شورای فیلمنامه مرکز مطرح و از میان فیلمنامه های موجود در عرصه انیمیشن مورد قبول واقع شد و پس از دریافت مجوز ساخت، این همکاری آغاز خواهد شد.

وی افزود: البته ناگفته نماند چگونگی مشارکت در تولید «ابرقهرمانی از نازی آباد» هنوز مشخص نشده است ولی به دلیل اعتمادی که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان سرمایه گذار به تیم تولید «تهران ۱۵۰۰ » داشت مشارکت در تولید این اثر سینمایی را نهایی کرد. البته محمدرضا ابوالحسنی تهیه‌کننده کار است.

کارگردان فیلم انیمیشن «تهران ۱۵۰۰» درباره هزینه های تولید این انیمیشن سینمایی گفت: واقعیت این است که هزینه تولید بالا است و بنا داریم از شرکت های بزرگ جهانی که در تولید فیلم های انیمیشن سرآمد هستند دعوت کنیم تا هم کمک هزینه باشند و هم به نوعی ایده و افکار جدید را وارد کار کنند.

وی ادامه داد: زمان تولید فیلم انیمیشن «تهران ۱۵۰۰» یک فعالیت تیمی داشتیم و دفتری کرایه کرده بودیم و حقوقو ماهانه می دادیم چون معتقد بودیم همه امور باید در مقابل چشم خودمان انجام شود که به مرور زمان متوجه شدیم که این نگاه از اساس اشتباه است. برای تولید فیلم جدید دیگر این اشتباه را نمی کنیم و تیم های بزرگ انیمیشن‌سازی را درگیر این پروژه سینمایی خواهیم کرد.

کارگردان انیمیشن «یتیم» با ارائه پیشنهادی به وزارت بهداشت گفت: البته بهترین روش تولید این است که یک سازمان و یا وزارتخانه مرتبط با فیلمنامه به عنوان تهیه کننده پای کار بایستد و سرمایه گذاری کار را به طور کامل به عهده بگیرد. به عنوان مثال فیلمنامه «ابرقهرمانی از نازی آباد» درباره یک کودک سرطانی است که عده ای می آیند و نوید زندگی و امید را به او می دهند. با توجه به موضوع فیلمنامه فکر می کنم بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در ساخت «ابرقهرمانی از نازی آباد» وزارت بهداشت است و پیشنهاد می کنم در تولید این انیمیشن مشارکت کند. نکته دیگر اینکه در تولید فیلم «تهران ۱۵۰۰» انتطار مقایسه با انیمیشن های خارجی را نداشتیم اما در «ابرقهرمانی از نازی آباد» مخاطب می تواند ۷۰ درصد از فیلم را با آثار بزرگ انیمیشن جهانی مقایسه کنند.

بهرام عظیمی در پایان عنوان کرد: «ابرقهرمانی از نازی آباد» یک اثر جهانی خواهد بود و به زودی سراغ تیم های بزرگ انیمیشن سازی در دنیا می روم و در این راستا نخستین سفرم به هند خواهم رفت.