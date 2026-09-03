به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری «واللا» رژیم اسرائیلی به نقل از منابعی اعلام کرد که ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم اسرائیل، دستور داده است سطح آماده‌باش در کرانه باختری افزایش یابد.

در همین راستا، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه از اتحادیه اروپا خواست که تجارت با شهرک‌نشینان اسرائیلی در اراضی فلسطین اشغالی را متوقف کند.

بارو دیروز چهارشنبه گفت که خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری مستلزم تحریم‌های جدید است.

وی این خشونت را شرم آور خواند و بر لزوم اعمال تحریم‌هایی مشابه تحریم‌های اعمال‌شده علیه کریمه در قبال شهرک‌های اسرائیلی تاکید کرد.