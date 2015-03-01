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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۷:۵۹

آلمان یگان زرهی ارتش خود را تقویت می کند

آلمان یگان زرهی ارتش خود را تقویت می کند

وزارت دفاع آلمان به دنبال به کارگیری تانک های بیشتری برای تقویت یگان زرهی ارتش این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آلمان، «اورسولا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان طرح تقویت یگان زرهی ارتش این کشور را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا هنگ زرهی ارتش آلمان که در ایالت نیدرزاکسن مستقر است با به کار گیری تانک ها و نیروهای بیشتر تقویت می شود.

این در حالی است که شمار تانک های زرهی ارتش آلمان از سال 1979 تا کنون تغییری نکرده است. این کشور طی بیش از سه دهه اخیر دو هزار و 125 تانک مدل لئوپارد-2 را در اختیار دارد که از این میان، تنها 280 تانک را به خدمت گرفته است.

به گفته فون در لاین سیاست دفاعی آلمان از سال 2014 دستخوش تغییر شده و این کشور به دنبال تامین ملزومات مورد نیاز ارتش برای مقابله با تهدیدهای احتمالی است.

کد مطلب 2508552

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