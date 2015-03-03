«نیمرخ ها» به صداگذاری رسید/ پرکردن فرم جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه بازبینی نیمرخ ها زودتر از موعد مقرر تحویل دبیرخانه جشنواره فیلم فجر شد و ایرج کریمی این روزها مشغول تدوین و سایر مراحل فنی فیلم است تا اثر جدید خود را با بهترین کیفیت روانه مهترین رویداد سینمایی کشور کند.

«نیمرخ ها» هم اکنون در لابراتوار «ایران نوین» مراحل پست پروداکشن خود مانند تصحیح رنگ را با حضور مجید گرجیان سپری می کند و نسخه دی سی پی جدیدترین اثر کریمی زودتر از موعد مقرر آماده خواهد شد. با پایان تدوین فیلم سینمایی «نیمرخ ها» توسط میثم مولایی، صداگذاری و ساخت موسیقی آن نیز به مرحله نهایی آماده سازی برای حضور در بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر رسید.

ایرج شهزادی که کارصدابرداری این فیلم را بر عهده داشت هم اکنون در حال صداگذاری این فیلم است و از سوی دیگر شورا کریمی با توجه به حساسیت ایرج کریمی در ساخت موسیقی فیلم های خود، با تامل کار موسیقی این فیلم را پیش می برد.

فیلمبرداری پنجمین اثر سینمایی ایرج کریمی پس از ۸ سال دوری این کارگردان از سینما، در حالی به پایان رسید که حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی در بازدید خود از پشت صحنه این فیلم اعلام کرد: ما آمده ایم تا هنرمندانی مثل آقای کریمی راحت تر فیلم بسازند و امیدوارم که بتوانیم در اردببهشت ماه سال آینده بخش بین الملل را به خوبی برگزار می کنیم و میزبان فیلم نیمرخ ها در آن باشیم.

«نیمرخ‌ها» ملودرامی مدرن و عاشقانه و روایتگر زندگی زوج جوانی است که مرد به دلیل بیماری سرطان روزهای آخر عمر خود را سپری کند و در ادامه آن رقابتی بین مادر و همسر این مرد جوان رخ می‌دهد.

در این فیلم بابک حمیدیان، سحر دولتشاهی، رویا نونهالی، هومن سیدی، امیرحسین رستمی، بهاران بنی احمدی، شیرین اسماعیلی، سید ابراهیم عمادی، شورا کریمی، پویان جوان و با حضور سام قریبیان ایفای نقش کرده اند.

ایرج کریمی که هم اکنون ۶۱ سال سن دارد، در سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را با فیلم بلند «آهنگ پنهان» در تلویزیون آغاز کرد و در سال ۱۳۷۹ فیلم سینمای «از کنار هم می گذریم» را کارگردانی کرد.

وی همچنین فیلم های «باغ های کندلوس» و «نسل جادویی» را کارگردانی کرده است.

علی حضرتی پیش از این با فیلم «خداحافظی طولانی» اثر فرزاد موتمن، به عنوان سرمایه گذار و تهیه کننده در بخش سینمای ایران جشنواره فیلم فجر حضور داشت که توانست با کسب ۳ جایزه و کاندیدا شدن در هفت رشته، به عنوان جوان ترین تهیه کننده در سال های اخیر حضور موثر داشته باشد.

عوامل پروژه سینمایی «نیمرخ ها» عبارتند از نویسنده و کارگردان : ایرج کریمی، تهیه کننده: علی حضرتی، مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، طراح صحنه: سیامک کاری نژاد، طراح لباس: رعنا امینی، طراح چهره پردازی: میشا جودت، صدابردار و صداگذار: ایرج شهزادی، تدوین: میثم مولایی، موسیقی: شورا کریمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: عادل معصومیان، عکاس: مریم تخت کشیان، دستیار دوم کارگردان: سعید سیری، منشی صحنه: آزاده جهانبخش، دستیار اول فیلمبردار: آرش ساسانی، گروه فیلمبرداری: ساسان صلواتی، عباس عطایی،علی محمدی، محسن هادوی، دستیاران صحنه: امید نجومی، تورج الوند، دستیاران لباس: فروغ شاهسوند، سبا موسوی غروی، دستیار صدا:علی نعمتی، مجریان گریم: علی مصطفی، مهرناز عباسی فشمی، تصویر بردار پشت صحنه: مانی قدرت نما، جانشین تولید: نیما شهریاری، مدیر تدارکات: رضا حسین زاده، دستیار تدارکات: مسعود شهریاری، پذیرایی: محمود شعاع، محسن نودهی، مشاور رسانه ای: محسن سرافراز، مدیر تولید: میثم کائد.