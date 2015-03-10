رقابت 740طرح پژوهشی دانش آموزان ابتدایی در جشنواره ایده های برتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش هرمزگان، علی کرمپور در آیین افتتاح جشنواره ایده های برتر طرح پرورش خلاقیت وهمچنین نمایشگاه جابربن حیان آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس،با بیان این مطلب افزود: توانمندیهای پژوهشی دانش آموزان در قالب طرح جابربن حيان عرصه تلاش علمی و با نشاط دربين دانش آموزان است که با تکیه بر دانش نظری در موقعیت عملی،آنچه را که غایت آموزش و پرورش است دنبال می کند.

وی تحقق اهداف مهارتی، نگرشی و تربیتی دروس مختلف دوره ابتدایی وهمچنین ایجاد موقعیت مناسب برای ارزشیابی توصیفی ازعملکرد دانش‌آموزان را به عنوان مهمترین هدف جشنواره جابربن حیان ذکر کرد و بیان داشت: شناسایی و تقویت استعدادهای دانش‌آموزان وفعلیت بخشیدن به ایده ها وهمچنین ایجاد زمینه‌ای مناسب برای کارآفرینی و اختراعات ازدیگر اهداف برگزاری این جشنواره است که درحقیقت بر پایه سند تحول بنیادین، رویکرد پژوهش محوری را در مدارس دنبال می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان درادامه ضمن بازدید از بخش های مختلف این نمایشگاه،یادآورشد: تلاشهای آموزش وپرورش ناحیه یک درحوزه معاونت ابتدایی که زمینه ارائه آثاردانش آموزان و راهبری آنان در قالب جشنواره ایده های برترطرح پرورش خلاقیت وهمچنین نمایشگاه جابربن حیان را فراهم کرده است شایسته تقدیراست.

کرمپور گفت:اینکه خلاقیت دانش آموزان از مرحله ایده به تعریف پروژه‌ای در قالب جمع آوری و طبقه بندی ، آزمایش، طراحی و ساخت و نمایش علمی (نمایش ،مدل، تحقیق ) برسد،درواقع همان خروجی مطلوبی است که از نظام آموزشی کشورانتظار می رود تا برپایه این رویکرد دانش با پشتوانه علمی و کاربردی توام شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس نیز نیزدراین آیین با اشاره به اهداف جشنواره ایده های برترپرورش خلاقیت اظهارداشت:این جشنواره با رویکرد اصلاح الگوی مصرف به نحوی راهبری شده است که دانش آموزان ازکودکی مصرف صحیح راتجربه کرده و درزندگی روزمره خود بکارمی گیرند.

حوریه حاجی زاده افزود: نمایشگاه جابربن حیان نیز این هدف را دنبال می کند که دانش‎آموزبا تفکردرمهارت ، روشهای علمی را بفهمد و ازتجربه کردن نیزلذت ببرد.

وی تصریح کرد:در واقع صرف نظراز نوع پروژه، علاقه و توان دانش آموز و نحوه اجرای پروژه مهم است که درمیدان تحقیق و پژوهش، ذهن دانش آموز درمسیر تحقق اهداف نوین نظام آموزشی که همان تعمیق روحیه پژوهش محوری است، جهت بگیرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس در ادامه با اشاره به جزییات جشنواره ایده های برترو نمایشگاه جابربن حیان آموزش و پروش ناحیه یک خاطرنشان کرد: درمجموع 740طرح از 226آموزشگاه دوره ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک به دبیرخانه جشنواره رسیده است که بخشی از آن در قالب نمایشگاه جابربن حیان در معرض دید بازدکنندگان قراردارد.

به گفته حاجی زاده،این تعداد طرح درچهارموضوع شامل جمع آوری وطبقه بندی ، آزمایش، طراحی و ساخت و نمایش علمی (نمایش ،مدل، تحقیق ) توسط شش داور مورد ارزیابی قرارخواهند گرفت.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک همچنین با بیان اینکه نمایشگاه یادشده سه روزمتوالی برای ارزیابی آثاردایراست، یادآورشد:این نمایشگاه پنجشنبه 21اسفندماه با برپایی آیین اختتامیه و معرفی نفرات برگزیده به کارخود پایان خواهد داد.

وی اضافه کرد:آثاربرگزیدگان مرحله شهرستانی نیز جهت مراحل بعدی به استان ارسال خواهد شد.

حاجی زاده درپایان از حسن توجه مدیرکل و معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش به جهت ارشادات ارزنده و حضور در آیین افتتاحیه و همچنین حمایت های بی دریغ مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک در برپایی این نمایشگاه قدردانی کرد.

شایان ذکراست: این نمایشگاه که مورد بازدید نمایندگان وزارت آموزش و پرورش نیز قرارگرفت از شنبه هفته آینده به مدت یک هفته نیز برای عموم بازدید کنندگان دایراست.