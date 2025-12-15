دانش آموزان بخش گچین بندرعباس پهپاد ماهیگیر ساختند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه دست‌سازه‌ها و ایده‌های نوآورانه دانش‌آموزان ۱۶ مدرسه از ۱۰ روستای بخش گچین از توابع بندرعباس با محوریت فناوری و خلاقیت به نمایش درآمد.

پهپاد ماهیگیر، مدل‌های مقوایی جرثقیل بادی، آب‌گرم‌کن، آب‌سردکن، پمپ مکش، آچارهای نوآورانه مکانیکی و انواع ماکت‌ها و مدل‌ها از جمله ساخته‌های دانش‌آموزان روستایی در این نمایشگاه است.

مستوره اباذرپور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان در جمع دانش‌آموزان شرکت‌کننده با اشاره به اهمیت پژوهش در شکل‌گیری شخصیت آینده‌سازان کشور گفت: پژوهش از بدو تولد در وجود انسان آغاز می‌شود و کودک با دیدن محیط اطراف، لمس کردن و حتی چشیدن مزه شیر، جست‌وجو و کاوش را شروع می‌کند که این روحیه پرسشگری باید در تمام مراحل زندگی تقویت شود.

اباذرپور افزود: اگر این کنجکاوی ذاتی به‌درستی هدایت شود، می‌تواند به خلاقیت، نوآوری و حل مسائل واقعی جامعه منجر شود و نمایشگاه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که دانش‌آموزان روستایی ظرفیت بالایی برای ایده‌پردازی و ورود به عرصه فناوری دارند.

وی با تاکید بر نقش مدارس، خانواده‌ها و نهادهای حمایتی گفت: حمایت از پژوهش دانش‌آموزی، سرمایه‌گذاری برای آینده روستاهاست و این استعدادها می‌توانند در آینده به کارآفرینان، مخترعان و نیروهای متخصصی تبدیل شوند که به توسعه پایدار مناطق روستایی کمک می‌کنند.

در این مراسم از مانی یوسف‌زاده دانش‌آموز کلاس هشتم مدرسه امام سجاد (ع) روستای بوستانو به‌عنوان دانش آموز برتر و طراح پهپاد ماهیگیر تقدیر شد.