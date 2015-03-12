بیشترین مشکلات مردم خراسان شمالی در شهرداری ها متمرکز است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی چهارشنبه شب در پایان سفر یک روزه به شهرستان جاجرم در جمع خبرنگاران، با اشاره به این که تاکنون سه سفر شهرستانی به فاروج، گرمه و جاجرم از سوی استاندار به همراه مدیران ارشد خراسان شمالی انجام شده است، افزود: یکی از خوسته های اصلی مردم این شهرستان ها در سفرهای مذکور تغییر کاربری و تعیین تکلیف زمین ها بوده که متاسفانه مورد غفلت مدیران قرار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد که با رفع سریع تر این مشکل زمین های مردم در این سه شهرستان تعیین تکلیف شود چرا که تعیین تکلیف زمین های مردم در در هر سه شهرستان مغفول مانده و حتی برخی از شهرداران علاقه ای به انجام این کار ندارند.

پرویزی تصریح کرد: بر اساس شکایات رسیده به دیوان عدالت اداری، دادگستری و استانداری بیش از ۷۰ درصد مشکلات مردم در این استان در سه دستگاه به خصوص شهرداری ها متمرکز است.

وی با تأکید بر این که نقیصه مزبور می بایست توسط فرمانداران و اعضای شورای اسلامی شهرها تعیین تکلیف شود، افزود: مدیران در سال آتی باید فرصت و وقت بیشتری برای پیگیری و رفع مشکلات مردم در نظر بگیرند.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در خراسان شمالی با اشاره به این که متأسفانه در شهرستان های خراسان شمالی تعداد زیادی از مصوبات سفرهای استانی در دولت های گذشته بر جای مانده است، اظهار کرد: سیاست دولت تدبیر و امید افزودن بر حجم این طرح های نیمه تمام نیست.

به گفته پرویزی تصمیم داریم در سال ۹۴ مدیران شهرستان ها فعال تر از گذشته کارهای خود را اولویت بندی کرده و با هماهنگی حوزه بودجه استانداری به سرانجام برسانند.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود هدف از انجام سفرهای شهرستانی را آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات شهرستان ها به منظور لحاظ کردن آنها در تصمیم گیری های اجرایی دانست و افزود: محصول سفرهای استانی، تصمیمات کارشناسی در حوزه های مختلف خواهد بود.

وی همچنین در مورد شهرستان جاجرم نیز گفت: در سال ۹۴ تمامی روستاهای این شهرستان گازرسانی شده و پروژه های آبرسانی و مدارس منطقه نیز تکمیل می شود.

پرویزی افزود: همچنین پروژه راه جاجرم - میامی یکی از پروژه های مهم ملی محسوب می شود که در سفر ریاست جمهوری به استان به دنبال جذب اعتبارات بهتر و بیشتر برای این پروژه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان شمالی در سومین سفر شهرستانی خود روز چهارشنبه مهمان مردم شهرستان ۳۷ هزار نفری جاجرم بود.

سید علی اکبر پرویزی در این سفر علاوه بر شرکت در نشست شوراهای اسلامی و دهیاران شهرستان جاجرم، با برپایی برنامه ملاقات عمومی، به درد دل و دغدغه های ۳۵ تن از مردم این منطقه گوش داده و دستورهای لازم در خصوص رفع آن را صادر کرد.