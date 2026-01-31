به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه آسیانیوز، ترزا لازارو وزیر امور خارجه فیلیپین اعلام کرد که اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا انتخابات اخیر میانمار را که توسط دولت نظامی این کشور برگزار شد، به رسمیت نمی‌شناسد.

وی گفت: هیچ اجماعی برای تأیید این انتخابات وجود ندارد.

وقتی از وزیر امور خارجه فیلیپین به عنوان رئیس دوره ای آسه‌آن پرسیده شد که آیا ممکن است این موضع تغییر کند، اذعان کرد که برخی اعضا در حال بررسی نتایج انتخابات هستند و این وضعیت می تواند تغییر کند.

لازارو تأکید کرد که آسه‌آن دولت نظامی میانمار را که در کودتای فوریه ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفت و کشور را به جنگ داخلی طولانی کشاند، به رسمیت نمی‌شناسد.

انتخابات میانمار توسط دولت نظامی این کشور در ۲۵ ژانویه برگزار شد. حزب اتحاد و توسعه تحت حمایت ژنرال‌های ارتش این کشور به عنوان برنده انتخابات اعلام شد.