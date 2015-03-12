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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۴۵

برقراری مجدد خطوط ارتباط تلفنی بین آمریکا و کوبا

برقراری مجدد خطوط ارتباط تلفنی بین آمریکا و کوبا

برای نخستین بار پس از سال ۱۹۹۹ برقراری ارتباط تلفنی مستقیم بین کوبا و آمریکا ممکن می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در راستای عادی سازی مناسبات کوبا و ایالات متحده، خطوط ارتباطی تلفنی بین دو کشور بار دیگر برقرار می شود. این اقدام در راستای توافق اخیر «باراک اوباما» و «رائول کاسترو» روسای جمهوری دو کشور برای پایان دادن به دشمنی ۵۰ ساله انجام می گیرد.

قرار است کار کابل گذاری و برقراری مجدد خطوط تلفنی شرکت های مخابرات دو طرف با هم همکاری کنند. این اقدام در عین حال نخستین همکاری دو شرکت کوبایی و آمریکایی از زمان اعلام عادی سازی مناسبات دو جانبه به شمار می رود.

بر این اساس با گسترش ارتباطات تلفنی در کوبا، امید می رود زیرساخت لازم برای دسترسی اکثریت جمعیت این کشور به شبکه اینترنت نیز فراهم شود. در حال حاضر تنها ۳.۴ درصد از کوبایی ها به اینترنت دسترسی دارند. 

کد مطلب 2516802

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