ایجاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در ۱۲۰۰ مسجد آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اباذر بیگی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از مسئولان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی، افزود: بر اساس یرنامه پنج ساله پنجم توسعه باید در ۲۵ درصد مساجد استان کانون فرهنگی هنری ایجاد می شد که این تعدا هزار و ۲۰۰ مسجد استان را شامل می شود.

وی با بیان اینکه این در حالی است که تاکنون ۶۵۴ کانون فرهنگی هنری در مساجد استان فعال شده، که خدمات فرهنگی و دینی از جمله قرآن و نهج البلاغه، سرود، تئاتر، آموزش های رایانه ای، ورزشی و هنری را به نوجوانان و جوانان ارائه می کند، اظهار داشت: از این تعداد ۳۱۸ کانون معادل ۴۰ درصد در مناطق روستایی و عشایری استان ایجاد و راه اندازی شده اند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجان غربی از راه اندازی ۱۲۷ کانون فرهنگی و هنری مساجد از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و اعلام کرد: هم اکنون ۶۴ خانه نور، کانون تخصصی، خانه دیجیتال، کانون مصلا و کانون دانشگاهی در استان فعالیت هستند.

حجت الاسلام بیگی با اشاره به اینکه تاکنون ۷۲ هزار نفر عضو کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی شده اند، یادآور شد: برنامه ریزی های لازم برای راه ‌اندازی دو خانه دیجیتال در استان به همراه توسعه کمی و کیفی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد طی سال آینده پیگیری می شود.