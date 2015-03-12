به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی محمدی عصر پنجشنبه درنشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر اظهار داشت: طی ۱۱ ماه امسال ۱۴۰ هزار بازرسی از سطح بنگاه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی استان بوشهر صورت گرفته است که هفت هزار و ۶۰۰ تخلف در این زمینه ثبت شد.

وی از گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور و عدم درج تخلف به عنوان برخی از این تخلفات اشاره کرد و بیان داشت: در استان بوشهر ۳۴ هزار واحد صنفی داریم که تعداد واحدهای متخلف کمتر از ۱۵ درصد است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به برگزاری نمایشگاه بهاره در شش شهرستان استان بوشهر اشاره کرد و افزود: در مجموع یک هزار و ۱۲۰ واحد در این نمایشگاه‌ها مشارکت داشتند.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد واحدها در شهرستان بوشهر بود که شامل ۳۶۰ غرفه بود، اضافه کرد: این نمایشگاه از ۱۳ اسفندماه آغاز شد که تا فردا ۲۲ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

حسینی محمدی با بیان اینکه استقبال از فروشگاه بهار سال به سال بیشتر می‌شود، افزود: این نمایشگاه‌ها با مشارکت اصناف برگزار شده است و سازمان صنعت، معدن و تجارت نقش نظارتی داشته است.

وی در ادامه به اجرای طرح نظارتی در استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این طرح از ۱۵ اسفندماه آغاز شده است و تا ۱۵ فرودین‌ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در ادامه از برگزاری گشت‌های مشترک نظارتی در سطح استان خبر داد.