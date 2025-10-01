بازرسی میدانی از واحدهای صنفی بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی متشکل از معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری بوشهر، بازرس واحدهای صنفی و نمایندگان دستگاههای نظارتی از نانواییها، فروشگاههای میوه و ترهبار و سوپرمارکتهای سطح شهر بازدید کردند.
این طرح نظارتی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و بررسی دقیق عملکرد صنوف انجام شد که تخلفاتی از جمله عدم انطباق قیمت نصبشده با بهای درجشده روی کالا، عرضه اقلام تاریخگذشته، نبود تابلو قیمت در واحدها، کمفروشی در وزن نان، بیتوجهی به ساعات کاری مصوب و گرانفروشی در برخی فروشگاهها به ثبت رسید.
محمد مظفری فرماندار بوشهر در جریان این بازدید گفت: تمامی واحدهای صنفی ملزم به رعایت ضوابط بهداشتی و صنفی هستند و هیچگونه تخلفی در این زمینه پذیرفتنی نخواهد بود.
وی افزود: این نظارتها بهصورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد داشت تا سلامت و رضایت عمومی جامعه تضمین شود.
در پایان بازرسیها تخلفات احصا و پروندههای لازم تشکیل و تصمیمات قانونی برای برخورد با واحدهای متخلف اتخاذ شد.
