ارائه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی ترمیم زخم و بافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طبایی با اشاره به استقبال محافل علمی و پژوهشگران عرصه ترمیم از اولین کنگره ملی زخم و دیابت، گفت: دومین دوره این کنگره، با طرح محورهای نوین در حوزه ترمیم توسط جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران و با همکاری سایر ارگان ها و سازمان های حوزه بهداشت و درمان در آبان ماه ۱۳۹۴ برگزار می شود.

وی افزود: در این کنگره مباحثی همچون سلول درمانی، زخم­های آنکولوژیک، بیولوژی در ترمیم زخم، زخم در کودکان، زخم­های روماتولوژیک، درد و زخم مزمن، مهندسی بافت، واریس و لنف­ادم با حضور اساتید و پژوهشگران رشته های تخصصی مختلف فعال در حوزه ترمیم، مورد بررسی قرار گرفته و جدیدترین یافته ها و دستاوردهای پژوهشی ترمیم زخم و بافت ارائه می شود.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران عنوان کرد: این کنگره سه روزه دارای حداکثر امتیاز بازآموزی برای اغلب رشته های علوم پزشکی است.