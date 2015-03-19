«شب سال نو» در چهار پرده خوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه نمایشنامه خوانی «شب سال نو» به نویسندگی محمد رحمانیان در پردیس سینمایی چارسو برپا شد.

پیش از آغاز نمایشنامه‌خوانی، محمد رحمانیان که به همراه بازیگرانش منتظر آمدن تماشاگران بود ضمن خوش آمدگویی به همه به این نکته اشاره کرد که این اولین نمایشنامه خوانی پردیس چارسوست و افزود: من این نمایشنامه را در سال ۹۱ نوشتم. می‌خواستم یک دوره تاریخی را ثبت کنم و از آنجا که قصد داشتم شاهدانی برای این دوره تاریخی داشته باشم، این کار را اجرا می‌کنم.

او تاکید کرد: من اولین بار بود که نمایشنامه‌ای به این شکل می‌نوشتم، این نوع نوشته را علیرضا نادری و محمد یعقوبی می‌نویسند که اتفاقا خیلی هم خوب این کار را می‌کنند. به علاوه این‌که تم اصلی داستان را حمید امجد به من داد که در اجرای قبلی حضور داشت.

محمد رحمانیان تاکید کرد: به شدت متاثر از یاد و خاطره اکبر رادی هستم.

این نمایشنامه در پردیس سینمایی چارسو در چهار پرده داستان خانواده‌ای را در شب سال نو همراه با رگه‌هایی از طنز، روایت می‌کرد.

پردیس سینمایی چارسو از امروز ساعت ۱۶ اکران نوروزی خود را با دو فیلم «رخ دیوانه» به کارگردانی ابوالحسن داوودی و «استراحت مطلق» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی آغاز کرد.

این پردیس سینمایی با ظرفیت ۹۰۰ صندلی به آدرس ضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و حافظ میزبان علاقه مندان خواهد بود.

