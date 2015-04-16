جشنواره داستان کوتاه کوتاه پایداری برگزیدگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه پنجمین دوره جشنواره داستان کوتاه کوتاه پایداری عصر دیروز چهارشنبه ۲۶ فروردین در سرای محله تجریش برگزار شد و برگزیدگان آن معرفی شدند.
اسامی برگزیدگان این دوره از این جشنواره به ترتیب زیر است:
رتبه اول: مطهره محمدپورمیر از مازندران برای داستان «جامانده»
رتبه دوم: پویا نقی زاده از تهران برای داستان «کوچه شهید»
رتبه سوم: شهریار شفیعی از تبریز برای داستان «تاب بازی»
همچنین داستان «بیبهانه» نوشته عابدین زارع با دریافت بیش از ۴۰۰ رای از سوی مردم به عنوان اثر برگزیده مردمی معرفی شد.
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