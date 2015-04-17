سیطره کامل ارتش عراق بر پالایشگاه بیجی/هلاکت ۱۵۰ تروریست داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، سازمان مبارزه با تروریسم عراق از سیطره ارتش بر پالایشگاه نفتی بیجی، بزرگترین پالایشگاه نفتی این کشور واقع در استان صلاح الدین خبر داد.

بر اساس این گزارش حداقل ۱۵۰ تروریست داعش به هلاکت رسیدند.