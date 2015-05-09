فراهان؛ سرزمین علم، فرش و تکیه

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزی و دامداری کار اصلی مردم فراهان و فرش، مهم ترین صنایع دستی این شهرستان است. بیشتر مردم فراهان فارسی زبان هستند اما در برخی مناطق به زبان ترکی و خلجی نیز صحبت می کنند.

فراهان به معنای سرزمین عظمت و بزرگی یا جایگاه برگزیدگان است. از جمله مشاهیر شهرستان فراهان می توان به قائم مقام فراهانی، میرزا تقی خان فراهانی(امیرکبیر)، دکتر ابولقاسم بهرامی(پدر علم میکروب شناسی)، استاد فتحعلی واشقانی(خوشنویس نامی ایران)، مشیرالدوله، دکتر عیسی بهنام، دکتر مهدی بهرامی، بهزاد فراهانی(بازیگر سینما و تئاتر)، پروفسور علی معصومی(شیمی دان برجسته)، میرزا عبداللّه فراهانی(موسیقی دان)، پگاه آهنگرانی(بازیگر و مستند ساز) و جمشید آهنگرانی(کارگردان و فیلمنامه نویس) اشاره کرد.

سعید نیکنام رییس میراث فرهنگی شهرستان فراهان با اشاره به قدمت و اصالت این شهرستان اظهار داشت: فراهان جاذبه های گردشگری، تاریخی و باستانی زیادی دارد که از جمله ی آن ها می توان به تکیه بافت قدیم، امامزاده احمدبن علی(ع)، محوطه ی تاریخی ذلف آباد، امامزاده حسن الافطس اسفین، حمام تاریخی اسفین، آتشکده فردقان، تپه قلعه ی خنجین، سد خنجین و چشمه ی آب معدنی گازدار کوه های دام دام تلخاب اشاره کرد.

وی افزود: تکیه تاریخی شهر فرمهین در بافت قدیم این شهر واقع شده و این تکیه از نظر معماری بناهای اسلامی، دارای ویژگی های ممتازی است و کاربری آن برای برگزاری مراسم سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) و برگزاری تعذیه بوده است.

نیکنام تصریح کرد: تکیه بافت قدیم فرمهین در سال ۸۲ باشماره ی ۸۶۰۷ به ثبت ملی رسیده و در سال ۸۹ با پیگیری های به عمل آمده احیا و مرمت شده و جهت کاربری موزه مردم شناسی با فرهنگ عاشورا، به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه قدمت این تکیه مربوط به دوره ی قاجار است، گفت: اشیا و لوازم درون موزه شامل ابزارآلات کشاورزی، کتاب های قدیمی، نسخه های تعذیه، آثار تاریخی(کوزه ی سفالی، تبرزین، فسیل)، آثار دست نوشته ی مرحوم خطاط فتحعلی واشقانی که به موزه ی مذکور اهدا گردیده است و نمونه آثار محمد آهنگرانی، نقاش قهوه خانه ای معاصر است.

وی باتوجه به قرارگیری امامزاده احمدبن علی(ع) در کنار شهر زیر زمینی ذلف آباد، خاطر نشان کرد: این امامزاده در سه کیلومتری شمال شرق شهر فرمهین در کنار جاده ی ارتباطی فرمهین-تفرش-آشتیان قرار دارد و علاوه بر اهمیت زیارتگاهی و مجاورت با محوطه ی تاریخی ذلف آباد، هرساله در اول تیرماه مراسم آیینی و باستانی جشن تیرگان یا آب پاشان با حضور چندین هزار نفر جمعیت در این مکان برگزار می شود

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نیکنام خاطرنشان کرد: جشن تیرگان نیز در سال ۸۹ تحت عنوان میراث معنوی به ثبت آثار ملی رسیده است.

وی افزود: قدمت بنای تاریخی امامزاده احمدبن علی(ع) مربوط به دوره ی ایلخانی می باشد و این مکان علاوه بر این که یک مکان زیارتی است، تفرجگاهی برای گردشگرانی است که به این شهر می آیند.

رییس میراث فرهنگی شهرستان فراهان اظهار داشت: امامزاده حسن الافطس اسفین از دیگر مکان های تاریخی و باستانی فراهان است که در هفت کیلومتری شهر فرمهین قرار دارد و یکی از زیارتگاه های مورد علاقه ی مردم فراهان و اطراف است.

نیکنام گفت: تپه قلعه ی خنجین از دیگر مکان های باستانی و جاذبه های گردشگری فراهان، مربوط به دوره ی اشکانی است و در شمال شهر خنجین واقع شده است. این اثر در سال ۸۶ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است. همچنین در مجاورت این تپه، غاری قرار گرفته است که هنوز قدمت آن مشخص نیست و نیاز به کاوش های باستان شناسان دارد.

رییس میراث فرهنگی شهرستان فراهان با اشاره به آتشکده فردقان در ۱۲ کیلومتری شمال شهر خنجین، گفت: این آتشکده دارای چهار سالن است و در وسط هر سالن آتشی وجود داشته که همواره می سوخته است و در سال ۲۸۲ هجری قمری، بر اثر سیل و عوامل طبیعی، این آتشکده در زیر گل و لای مدفون شده است.

وی افزود: این آتشکده یکی از سه آتشکده بزرگ دوره ساسانی است که در بین زرتشتیان ایران باستان وجود داشته است و جاده ابریشم نیز از این منطقه عبور می کرده است.در حال حاضر بقایای این آتشکده در زیر ساختمان های امروزی روستای فردقان مدفون و این اثر تاریخی در سال ۸۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

نیکنام تصریح کرد: حمام قدیمی اسفین که مربوط به دوره ی قاجار است، از دیگر مکان های تاریخی فراهان است که این حمام در سال ۸۶ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.

وی افزود: از دیگر روستاهای گردشگری و تفریحی شهر خنجین می توان روستاهای فردقان، کسرآصف، ملک باغی و تنگه ی بین دو روستای گورچان و چوگان را نام برد.

در سالهای اخیر، کتابی به نام «فراهان‌نامه» از اسماعیل مرادی غیاث آبادی، در مورد فرهنگ و آداب‌و رسوم مردم فراهان به انتشار رسیده که در این کتاب بیش از ۱۴۰۰ واژه مربوط به گویش فراهانی عنوان شده و نشان از اندوخته زبانی غنی مردم خطه فراهان دارد.