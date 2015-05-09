به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم پیش از ظهر امروز در جمع کارکنان این سازمان به تشریح شرایط حاکم برمنطقه پرداخت و دراین خصوص جنگ نابرابر و وحشیانه حکومت آل سعود با مردم مظلوم یمن را بسیار غیرانسانی و ناجوانمردانه توصیف و تصریح کرد: مقاومت مردم یمن و ایستادگی آنان در برابر این حجم از حملات نظامی، نشانه ای از پیروزی جبهه مقاومت و فروریختن حکومت و سیاست آل سعود است.

وی با بیان اینکه زلزله سیاسی و تغییرات گسترده اخیر در حکومت آل سعود نیز یکی دیگر از این نشانه هاست، افزود: حتی اینگونه تغییرات نیز نمی‌تواند جلوی این فروپاشی را بگیرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص افزایش توان دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح اظهار داشت: بیانات معظم له در این خصوص، بر گرفته از تعالیم دینی و قرآنی است چراکه خداوند در قرآن می فرماید؛ «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه».

حجت الاسلام آل هاشم گفت: دکترین نظام جمهوری اسلامی ایران، دفاعی و مبتنی بر بازدارندگی است و امروز به برکت اقتدار نیروهای مسلح، تمام گزینه های روی میز دشمنان به بایگانی تاریخ رفته است و همانگونه که رهبر عزیزمان فرمودند، امروز دیگر زمان بزن و دررو نیست و ما آنها را دنبال خواهیم کرد.

وی در ادامه با بیان این نکته که رهنمودها و هدایت‌های داهیانه رهبر انقلاب، به ویژه در دهه اخیر از ورود ایران به جنگ های خودساخته دشمنان جلوگیری کرده است، افزود: همانگونه که بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی فرموند، «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» و در واقع این کلام حکیمانه امام راحل بیانگر این واقعیت است که امنیت در سایه ولایت فقیه ایجاد می‌شود.