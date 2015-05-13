میرکریمی انتخاب خوبی برای مدیرعاملی بود/ پیگیری امور صنفی

ابراهیم مختاری رییس هیات مدیره خانه سینما ضمن مثبت ارزیابی کردن انتخاب رضا میرکریمی به عنوان مدیرعامل این نهاد صنفی به خبرنگار مهر گفت: پس از بررسی گزینه‌های مختلف برای مدیرعاملی خانه سینما، هیات مدیره در نهایت به گزینه رضا میرکریمی رسید و معتقد هستم که انتخاب خوبی بود.

وی ادامه داد: هیات مدیره جدید خانه سینما در چارچوب اساسنامه این نهاد صنفی در حال تدوین سیاست و برنامه هایی برای انجام امور سینماگران است و میرکریمی هم به انجام رساندن این امور را در اولویت قرار داده است.

رییس هیات مدیره خانه سینما در پایان صحبت های خود به اولویت های هیات مدیره و مدیر عامل خانه سینما اشاره کرد و گفت: پیگیری مسائل صنفی مانند تامین امنیت شغلی، تلاش برای بهبود نقش دولت در سینما، ایجاد تسهیلات در تولید از اولویت های این نهاد صنفی است.