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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۵۴

رییس هیات مدیره خانه سینما:

میرکریمی انتخاب خوبی برای مدیرعاملی بود/ پیگیری امور صنفی

میرکریمی انتخاب خوبی برای مدیرعاملی بود/ پیگیری امور صنفی

ابراهیم مختاری انتخاب رضا میرکریمی به عنوان مدیر عامل خانه سینما را مثبت ارزیابی و تاکید کرد پیگیری امور صنفی از اولویت‌های این نهاد صنفی است.

 ابراهیم مختاری رییس هیات مدیره خانه سینما ضمن مثبت ارزیابی کردن انتخاب رضا میرکریمی به عنوان مدیرعامل این نهاد صنفی به خبرنگار مهر گفت: پس از بررسی گزینه‌های مختلف برای مدیرعاملی خانه سینما، هیات مدیره در نهایت به گزینه رضا میرکریمی رسید و معتقد هستم که انتخاب خوبی بود.

وی ادامه داد: هیات مدیره جدید خانه سینما در چارچوب اساسنامه این نهاد صنفی در حال تدوین سیاست و برنامه هایی برای انجام امور سینماگران است و میرکریمی هم به انجام رساندن این امور را در اولویت قرار داده است.

رییس هیات مدیره خانه سینما در پایان صحبت های خود به اولویت های هیات مدیره و مدیر عامل خانه سینما اشاره کرد و گفت: پیگیری مسائل صنفی مانند تامین امنیت شغلی، تلاش برای بهبود نقش دولت در سینما، ایجاد تسهیلات در تولید از اولویت های این نهاد صنفی است.

کد مطلب 2580037

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