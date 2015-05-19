به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که در بغداد به سر می برد با ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق دیدار و آخرین وضعیت تحولات کشور عراق، منطقه، جهان و روابط دوجانبه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

در ابتدای این دیدار جعفری وزیر خارجه عراق با اشاره به چالش‌های مختلفی که در حال حاضر در جهان به ویژه در منطقه وجود دارد، گفت: باید قدرت خود را برای مقابله با این چالش ها افزایش دهیم.

جعفری با بیان اینکه دولت و ملت ایران در زمان صدام با حمایت از معارضان مردمی عراق و پس از سقوط صدام با حمایت از نظام جدید این کشور همواره به حاکمیت ملی عراق احترام گذاشته است افزود: مردم و مسئولان عراقی هیچگاه کمک های حیاتی و راهبردی ایران در مقاطع حساس را فراموش نخواهند کرد.

وی با تبیین روند شکل گیری داعش و پیامدهای بسیار خطرناکی که این جریان برای کشورهای منطقه دارد تصریح کرد: خطری که امروز عراق و سوریه را تهدید می کند فردا ترکیه و عربستان و سایر کشورهای منطقه را تهدید خواهد کرد، لذا مقابله همه جانبه با این جریان وظیفه همه کشورهای منطقه است.

وزیر خارجه عراق با طرح این سوال که چرا داعش علیه رژیم صهیونیستی که امروز بزرگترین خطر برای جهان اسلام به شمار می رود اقدام نمی کند گفت: اگر حمایت برخی کشورها نبود، داعش به وجود نمی آمد و نمی توانست دست به این‌گونه جنایات وحشیانه بزند.

وزیر خارجه عراق تصریح کرد: ملت عراق مصمم به دفاع از کشور، مقدسات، شرف و عزت خود است و همان طور که با رژیم صدام مبارزه کرد، در مقابل فتنه بزرگ داعش نیز با هوشیاری کامل عمل خواهد کرد و بر آنان پیروز خواهد شد.

وی با تجلیل از مقاومت بی نظیر ملت ایران در مقابل ظلم، تجاوز و توطئه های دشمنان گفت: گرچه ملت بزرگ ایران شهدای زیادی در راه استقلال و آزادی تقدیم کرد ولی نتیجه گرفت و امروز در اوج ثبات و امنیت قرار دارد و مقتدرانه برای امنیت و ثبات منطقه تلاش می کند.

وزیر خارجه عراق با آرزوی موفقیت برای سردار دهقان در سفر به عراق آمادگی کشورش را برای گسترش همکاری در همه زمینه ها با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

آن چه امروز در عراق می گذرد دارای پیامدهای راهبردی برای منطقه و جهان است

سردار دهقان نیز در این دیدار طی سخنانی گفت: ایران و عراق با محوریت دو کانون الهام بخش و منحصر به فرد ولایت و مرجعیت توانسته، مشکلات بزرگی را از پیش روی بردارد و یا بر آن ها غلبه کند.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران افزود: با بیداری ملت ها، نظام سلطه همه ویژگی هایی را که می توانست با استفاده از آن مسلط شود را از دست داده و شعارهای دروغین آن ها مثل حقوق بشر، آزادی و رفاه ملت ها، شعارهای توخالی و رنگ پریده ای هستند ولی باز نظام سلطه تلاش می کند از راه های دیگر به مداخلات و سلطه گری خود ادامه دهد.

وی افزود: راه اندازی جنگ های نیابتی و حمایت آشکار و پنهان از تروریسم از روش هایی است که نظام سلطه برای رسیدن به اهداف پلیدشان استفاده می کنند.

سردار دهقان با اشاره به تاثیر متقابل شرایط عراق و منطقه بر یکدیگر گفت : آنچه که امروز در عراق می گذرد دارای آثار و پیامدهای راهبردی برای منطقه و جهان است.

وزیر دفاع کشورمان گفت: ملت عراق به عنوان یک ملت ریشه دار و تمدن ساز با استقرار یک دولت فراگیر و مقتدر، عزم خود را برای ایجاد ثبات و آرامش و دفع خطر تروریست های تکفیری به نمایش گذاشته و بی تردید در این مسیر پیروز میدان خواهد بود.

سردار دهقان با اعلام مجدد بر حمایت از عراق مستقل، واحد و یکپارچه بر عزم تهران برای گسترش روابط با بغداد تاکید کرد.

عزم دو کشور برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه

در ملاقات سردار دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با محمد سالم الغبان وزیر کشور عراق طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت تحولات میدانی در عراق بر ضرورت همکاری بیشتربرای دفع خطر تروریسم و عزم مشترک دو کشور برای ایجاد ثبات و امنیت تاکید کردند.

در این دیدار وزیر کشور عراق با اشاره به اهمیت حمایت های جمهوری اسلامی ایران از کشور عراق، تعمیق همکاری های دوجانبه به ویژه در حوزه های امنیتی را بسیار مهم و حائز اهمیت تلقی کرد.

محمد سالم الغبان کمک های دولت و ملت دوست و برادر ایران را در تامین امنیت عراق بسیار موثر و کارساز دانست.

سردار دهقان نیز در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران امنیت عراق را امنیت خود تلقی می کند و از هیچ کمکی برای استقرار ثبات، آرامش و امنیت در عراق دریغ نخواهد کرد.