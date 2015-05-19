به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین دانشفر در نشست اعلام جزئیات جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال گفت: چهارم خرداد و در مراسم افتتاحیه جشنواره که در ایوان شمس برگزار خواهد شد، بزرگداشت مرحوم علی حاتمی را خواهیم داشت. البته دوست داشتیم در این مراسم علاوه بر لیلا حاتمی در خدمت همسر مرحوم حاتمی هم باشیم که متاسفانه در زمان برگزاری جشنواره او در خارج از کشور است.

دبیر دوازدهمین جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال با اشاره به اینکه اختتامیه جشنواره نیز روز ۱۱ خردادماه و در ایوان شمس خواهد بود، ادامه داد: امسال علاوه بر تهران همزمان در ۴ استان و در دانشگاه‌های شیراز، گیلان، کرمان و قزوین نیز فیلم‌ها نمایش داده خواهد شد.

دانشفر اظهار کرد: در تهران سالن فارابی دانشکده هنر به عنوان کاخ جشنواره انتخاب شده است و همچنین فیلم‌ها در خانه سینما و خانه هنرمندان نیز به نمایش درخواهد آمد.



وی با بیان اینکه بعد از اعلام فراخوان ۴۲۰ فیلم و ۷۰ پوستر به دبیرخانه جشنواره رسیده است، افزود: از بین فیلم‌ها ۱۳ اثر در بخش مسابقه داستانی، ۶ فیلم در بخش تجربی، ۷ اثر در بخش انیمیشن و ۷ اثر در بخش مستند به مرحله نهایی راه پیدا کرده‌اند. همچنین ۴۱ فیلم نیز در بخش خارج از مسابقه به نمایش در خواهد آمد.



دبیر دوازدهمین جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال جشنواره نهال را محلی برای دیدن و شنیده شدن آثار دانشجویان عنوان و بیان کرد: بودجه اندک جشنواره اجازه فعالیت بیشتر و بین المللی را به ما نداد اما امیدواریم با حمایت‌های بیشتر و بهتری که از تنها جشنواره دانشجویی در کشور می‌شود بتوانیم تاثیرگذارتر عمل کنیم.



دانشفر با اشاره به اینکه درخواست‌های حضور فیلم‌های کوتاه دانشگاهی در خارج از کشور را داشته‌ایم، ابراز امیدواری کرد جشنواره نهال ۱۳ به صورت بین المللی برگزار شود.



در ادامه این نشست امین مختاری مدیر روابط عمومی جشنواره نیز به برگزاری کارگاه‌های آموزشی همزمان با برگزاری جشنواره اشاره کرد و گفت: فرهاد توحیدی بخش فیلمنامه نویسی را در روز ۵ خردادماه، احمد الستی بخش فیلم تجربی را روز ۶ خردادماه در ۲ جلسه صبح و عصر، محمد آلادپوش بخش شناخت لنزها را در روز ۷ خردادماه و از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار خواهند کرد.



وی ادامه داد: همچنین امیر اثباتی تدریس بخش طراحی صحنه را روز ۸ خردادماه، شهرام مکری بخش روش‌های شخصی فیلمسازی را ۹ خردادماه و مهرداد اسکویی بخش روش‌های شخصی فیلمسازی را روز ۱۰ خردادماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ تدریس خواهند کرد. کارگاه‌های مهرداد اسکویی و شهرام مکری با همکاری انجمن سینمای جوانان برگزار می‌شود.



در پایان این نشست از پوستر دوازدهمین جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال رونمایی شد. دوازدهمین جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال از ۴ تا ۱۱ خردادماه امسال برگزار می‌شود.