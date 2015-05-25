به گزارش خبرنگار مهر، مستند «راز رنگ‌ها» به کارگردانی لاسو اولیویر و پی یر هوگ ضمن بررسی مفهوم روانشناسی هر رنگ و تاثیر آن بر انسان‌ها به مسائل پشت پرده شرکت‌های مهم تولیدی و صنعتی از جمله استفاده‌ای که آن‌ها از ترویج یک رنگ در جامعه با برنامه‌ریزی قبلی می‌کنند، می‌پردازد.

به این ترتیب که هر سال با بررسی وضع روحی جامعه رنگ‌هایی را به عنوان مد سال پیشنهاد می‌کنند و سپس در صنایع مختلف آن را به کار می‌گیرند.

همچنین در این مجموعه به سوالات علمی در رابطه با رنگ و شناخت آن از جمله سوالاتی همچون انسان چگونه می‌بیند، رنگ‌ها چگونه دیده می‌شوند، چرا بعضی افراد برخی از رنگ‌ها را نمی‌بینند، رنگ‌ها دنیای ما را زیبا می‌کنند، اما ما چگونه می‌بینیم؟ رنگها چه تاثیری در زندگی ما دارند و... پاسخ داده می‌شود.

«راز رنگ‌ها» محصول کمپانی آرت فرانسه از سه‌شنبه پنجم خردادماه تا پنجشنبه هفتم خردادماه، هر روز ساعت ۱۸:۳۰ و به مدت ۵۰ دقیقه از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.