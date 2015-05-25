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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۲۶

عمارت مسعودیه فک پلمب شد

عمارت مسعودیه فک پلمب شد

عمارت تاریخی مسعودیه که دو روز پیش به دلیل برگزاری مراسم رونمایی از آلبوم گروه موسیقی پالت پلمپ شده بود، پیش از ظهر امروز چهارم خرداد فک پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش برنامه رونمایی از آلبوم جدید گروه موسیقی پالت در عمارت تاریخی مسعودیه با استقبال زیادی برگزار شده بود.

مسئولان عمارت مسعودیه برای اجرای این برنامه مجوزی از دستگاه های مربوطه نگرفته بودند، به همین دلیل اداره اماکن نیروی انتظامی این عمارت تاریخی را پلمب کرده بود تا اینکه پیش از ظهر امروز پس از بررسی های لازم این مشکل را حل کرده و عمارت را فک پلمب کرد.

در این باره، احسان ایروانی مدیرعامل صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «عمارت مسعودیه باید برای اجرای هر برنامه ای از ما مجوز دریافت می کرد. با این حال موضوع را بررسی کرده و در روزهای آینده اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم داد.»

عمارت تاریخی مسعودیه اکنون در اختیار شرکت عظام برای بهره برداری و مرمت است.

کد مطلب 2760049
فاطمه کریمی

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