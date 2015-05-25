مشکلات آبی اصفهان فقط با کمک کشاورزان حل و فصل می شود

اسفندیار امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنها با کمک کشاورزان می‌توان برداشت‌های غیر مجاز را ساماندهی کرد همانطور که در شرق اصفهان نیز این اقدام صورت گرفت.

وی بیان داشت: وزارت نیرو باید ورود بهره برداران را جدی بگیرد تا خود بهره‌بردار هم وارد عرصه آب شود.

مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان کگفت: لازم است در مسائل آب از انرژی و پتانسیل کشاورزان هم استفاده شود چراکه مسئله برداشت های بی رویه آب در منطقه شرق اصفهان تنها با کمک کشاورزان رفع شد.

وی با بیان اینکه استفاده از توان کشاورزان و ورود بهره بردارن به مسائل آب در کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان تصویب شده و در مجلس و هیئت دولت هم طرح مسئله شده است، اعلام کرد: طی دو سال اخیر در غرب استان بهره برداران آب هم به بخش مدیریت و هم ساماندهی رودخانه ورود یافته اند.

امینی افزود: اگرچه در خصوص ورود بهره برداران آب به مسائل آب نگرانی هایی وجود داشت اما بسیاری از مسائل با ورود مردم حل و فصل می شود و هنوز بسیاری از کارها بر زمین مانده که باید با کمک کشاورزان حل شود.

وی اظهار داشت: هدررفت آب در سرشاخه های بالادست و در پائین دست و طول شبکه ها از جمله مشکلاتی است که بدون حضور کشاورزان قابل حل نیست.

مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: برداشت های غیر مجاز آب اگر چه در بخشهایی توسط خود کشاورزان انجام می گیرد و تنها با پول قابل حل نیست اما یکسری از مشکلات محلی وجود دارد که با ورود کشاورزان قابل حل است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در طول رودخانه تعارضات زیادی وجود دارد، بیان داشت: از سد آبشار و مروان شش متر مکعب در ثانیه پرت آب داشتیم که با کمک کشاورزان موانع موجود در بستر رودخانه را حذف کردیم.