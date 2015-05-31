فاز یک طرح بزرگ آبرسانی به بخش کهک قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز یک طرح بزرگ مجتمع آبرسانی بخش کهک قم عصر یکشنبه با حضور دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم در رابطه با این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای این طرح عنوان کرد: طرح بزرگ آبرسانی به کهک جهت تأمین آب شرب اهالی روستاهای این بخش اجرا می‌شود.

مهندس علی جان صادق پور با بیان اینکه شهر کهک و روستاهای این بخش طی سال‌های گذشته با مشکل کم آبی مواجه بودند، ادامه داد: با توجه به پتانسیل منطقه، میزان آب موجود نیاز ساکنان را تأمین نمی‌کرد و بر این اساس با هماهنگی‌های انجام شده انتقال آب از سرشاخه‌های دز در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با افتتاح فاز یک این طرح ۱۱ هزار نفر از ساکنان شهر کهک و سه روستای ورجان، سیرو و امامزاده ابراهیم از نعمت آب شرب بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم در ادامه به مشخصات فاز یک اشاره و بیان داشت: فاز یک در قالب سه ایستگاه پمپاژ و مخزن ذخیره سه هزار متر مکعب و با طول خط انتقال ۱۴ کیلومتر اجرا می‌شود که می‌تواند میزان ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آب را برای ساکنان مشمول پمپاژ کند.

وی در ادامه ضمن برشمردن مزایای اجرای کامل طرح آبرسانی کهک که در افق ۱۴۱۵ به پایان می‌رسد، بیان داشت: یکی از مهمترین دست آوردهای اجرای این طرح برخورداری حدود هشت هزار و ۲۰۰ مشترک آب این بخش و روستاهای اطراف با جمعیت ۳۵ هزار نفر از آب شرب بهداشتی و سالم است.

صادق پور، شروع مطالعه این طرح را سال ۹۰ ذکر کرد و افزود: در تکمیل این طرح ۱۳ ایستگاه پمپاژ آب با ۹ هزار مخزن ذخیره و مکش با خط لوله ۶۰ کیلومتر احداث می‌شود.