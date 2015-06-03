آماده شرکت در گفتگوهای صلح یمن در ژنو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی الحوثی رئیس «کمیته عالی انقلابی» جنبش انصار الله یمن در گفتگو با خبرگزاری آسوشتید پرس عنوان کرد: منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن با درخواست خود مبنی بر خروج انصار الله از اراضی که به کنترل خود درآورده است به عنوان پیش شرط شروع گفتگوها، مذاکرات را از روند خود خارج کرد.

وی افزود: مطرح کردن پیش شرط برای ممانعت از شروع هر گونه مذاکراتی است که ملت یمن را به یک راه حل در مورد بحران این کشور نزدیک می کند. رئیس کمیته عالی انقلابی جبنش انصار الله با تاکید بر اینکه مبنای این جنبش گفتگو است و رهبران آن هیچ مشکلی با مذاکرات صلح ندارند، افزود: ولی حوادث جاری خلاف این مسئله را نشان می دهد؛ چرا که نیروهای موسوم به ائتلاف تحت رهبری عربستان با توقف حملات هوایی به عنوان ضمانت شروع مذاکرات صلح موافق نیستند، زیرا این ائتلاف مخالف صلح و در صدد به شکست کشاندن آن است.

این رهبر جنبش انصار الله یمن بر ضرورت تکمیل روند مذاکرات پیشین تحت نظارت سازمان ملل تاکید کرد و گفت: محاصره هوایی و دریایی که نیروهای ائتلاف اعمال کرده اند منجر به بحران مواد غذایی، آب و دارو شده و حملات بی وقفه از 69 روز پیش کشور را به سمت فاجعه انسانی پیش برده است.