به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیدی ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: تامین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز ساکنان از جمله آب، برق، گاز، راه‌های دسترسی، مراکز آموزشی و درمانی، از محورهای اصلی در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن است و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی در این مراسم با تاکید بر اهمیت اجرای طرح‌های کلان عمرانی در کشور اظهار کرد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح نهضت ملی مسکن در صدر اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و همه ظرفیت‌های موجود برای تسریع در اجرای این برنامه‌ها به کار گرفته خواهد شد.

مدیرکل حوزه وزارت راه و شهرسازی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری و کمبود امکانات افزود: کارکنان وزارت راه و شهرسازی با تکیه بر توان تخصصی و روحیه جهادی اجرای طرح‌های متعدد عمرانی را در نقاط مختلف کشور دنبال می‌کنند و بخش مهمی از دستاوردهای کنونی در حوزه راه، شهرسازی و مسکن حاصل تلاش شبانه‌روزی مدیران، کارشناسان و نیروهای اجرایی این وزارتخانه است.

وی با اشاره به جایگاه استان همدان در حوزه‌های مختلف بیان کرد: استان همدان به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی و نیز قرار گرفتن در مسیر ارتباطی غرب کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

امیدی ادامه داد: در سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در بخش‌های راه‌سازی، شهرسازی و مسکن در همدان انجام شده اما با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای موجود، لازم است برنامه‌های توسعه‌ای با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

وی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح نهضت ملی مسکن را از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: هرچند اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده اما برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، مدیران استانی و مجموعه‌های پشتیبان ضروری است.

مدیرکل حوزه وزارت راه و شهرسازی افزود: استفاده از ظرفیت‌های ستادی، تامین زمین مورد نیاز، جذب اعتبارات و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند روند اجرای طرح‌های حوزه مسکن را شتاب بخشد.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های حوزه راه و حمل‌ونقل اظهار کرد: در آینده نزدیک خبرهای امیدوارکننده‌ای درباره توسعه بزرگراه‌های استان همدان منتشر خواهد شد و اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در افزایش ایمنی جاده‌ها، تسهیل تردد و رونق فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت.

امیدی تصریح کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای در این بخش نیازمند تعامل، هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی است.

وی درباره آزادراه تهران-همدان نیز گفت: این طرح یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان استان به شمار می‌رود و وزارت راه و شهرسازی با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی‌های لازم را برای تسریع در اجرای آن در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل حوزه وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های فرودگاه همدان اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت توسعه حمل‌ونقل هوایی برنامه‌ریزی‌های متعددی برای افزایش تعداد پروازها و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های این فرودگاه انجام شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر پروازهای مسیر همدان-نجف برقرار شده و مسئولان وزارت راه و شهرسازی در تلاش هستند با فعال‌سازی سایر مسیرهای پروازی، زمینه توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های فرودگاهی را فراهم کنند.

امیدی با تاکید بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی در کشور تصریح کرد: با وجود همه محدودیت‌ها و دشواری‌ها، هیچ‌یک از پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی متوقف نشده و تمامی طرح‌ها براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حال اجرا هستند.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ملی مسکن، تامین منابع مالی مورد نیاز و استفاده از امکانات موجود، از جمله اقداماتی است که برای شتاب‌بخشی به روند اجرای پروژه‌های زیربنایی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل حوزه وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت همکاری نهادهای مختلف در اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر، سازمان‌های خدمات‌رسان و سایر دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در تکمیل طرح‌های مسکن دارند و انتظار می‌رود این همکاری‌ها بیش از گذشته تقویت شود.

امیدی در پایان با قدردانی از خدمات مدیرکل پیشین راه و شهرسازی استان همدان، برای سرپرست جدید این اداره‌کل آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم با همدلی، هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت همه بخش‌ها، روند توسعه زیرساخت‌های عمرانی و اجرای طرح‌های راه و شهرسازی در استان همدان با شتاب بیشتری ادامه یابد.