مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل کمیته بهداشت و درمان اربعین استان برای ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد و اظهار کرد: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تمام ظرفیت‌های خود در بخش‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی پای کار آمده است.



وی با بیان اینکه کمیته بهداشت و درمان اربعین استان با سازماندهی گسترده نیروهای تخصصی فعالیت می‌کند، افزود: در مجموع حدود ۲ هزار نفر از نیروهای حوزه سلامت در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت، درمان، غذا و دارو، بیمارستان‌های استان و اورژانس پیش‌بیمارستانی در اجرای مأموریت بزرگ اربعین مشارکت دارند.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به استقرار امکانات درمانی و امدادی در مسیرهای تردد زائران، تصریح کرد: پوشش امدادی و درمانی در محورهای اصلی استان به صورت گسترده انجام شده و در شش محور عملیاتی، خدمات اورژانس به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه است.



قلعه‌سفیدی ادامه داد: علاوه بر پایگاه‌های ثابت اورژانس، امکانات و تجهیزات امدادی نیز تقویت شده و اتوبوس‌آمبولانس‌ها به ظرفیت خدمات‌رسانی استان افزوده شده‌اند تا در صورت نیاز، پاسخگویی سریع‌تری به حوادث احتمالی انجام شود.



وی با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در اجرای طرح سلامت اربعین، گفت: خدمات‌رسانی تنها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی نیست، بلکه در قالب شورای سیاست‌گذاری و با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، بسیج جامعه پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان انتقال خون، یگان ویژه و سایر نهادهای مسئول، اقدامات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در حال انجام است.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و درمانی موجب شده خدمات مورد نیاز زائران در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی استان با کیفیت مطلوب ارائه شود.



قلعه‌سفیدی با اشاره به وضعیت تردد زائران از محورهای استان، اظهار کرد: مسیرهای منتهی به استان ایلام و همچنین مرزهای خروجی استان کرمانشاه تحت پوشش کامل خدمات امدادی و درمانی قرار دارند و تمامی تیم‌ها با آمادگی کامل در حال انجام مأموریت هستند.



وی با بیان اینکه تاکنون روند خدمت‌رسانی بدون مشکل ادامه داشته است، افزود: خوشبختانه در ایام سپری شده از اجرای طرح اربعین، هیچ مورد فوتی به ویژه ناشی از حوادث ترافیکی گزارش نشده و شرایط از این نظر کاملاً تحت کنترل است.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش تمامی نیروهای حاضر در طرح سلامت اربعین، گفت: همه مجموعه‌های دخیل با تمام توان در حال خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) هستند و تلاش می‌کنیم خدمات بهداشتی، درمانی و امدادی به بهترین شکل ممکن تا پایان ایام اربعین به زائران ارائه شود.