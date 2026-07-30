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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

سمیعیان: اکیپ‌های دامپزشکی کرمانشاه در مسیر اربعین آماده‌باش هستند

سمیعیان: اکیپ‌های دامپزشکی کرمانشاه در مسیر اربعین آماده‌باش هستند

کرمانشاه- مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: همزمان با آغاز تردد زائران اربعین، اکیپ‌های ثابت و سیار دامپزشکی در تمام مسیر، نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه مواد غذایی را تشدید کرده‌اند.

رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی همزمان با ورود زائران اربعین حسینی به استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد زائران و ضرورت تأمین سلامت و امنیت غذایی آنان، تمامی ادارات دامپزشکی شهرستان‌های واقع در مسیر تردد زائران با استفاده از اکیپ‌های ثابت و سیار در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی به صورت مستمر در حال انجام است، افزود: بازرسان دامپزشکی به طور روزانه بر روند فعالیت کشتارگاه‌ها، مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، رستوران‌ها، موکب‌ها، آشپزخانه‌ها و سایر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نظارت می‌کنند تا فرآورده‌های عرضه‌شده از سلامت و کیفیت لازم برخوردار باشند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: رعایت کامل ضوابط بهداشتی، کنترل سلامت فرآورده‌های خام دامی و نظارت بر زنجیره تأمین مواد غذایی از مهم‌ترین محورهای فعالیت اکیپ‌های نظارتی در ایام اربعین است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق ضوابط و مقررات قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.

سمیعیان با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت اکیپ‌های دامپزشکی در استان، گفت: نیروهای نظارتی در شهرستان‌های مرزی و مسیر تردد زائران از جمله قصرشیرین، سرپل‌ذهاب، گیلانغرب، اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه و سایر شهرستان‌های واقع در این مسیر مستقر شده‌اند و به صورت شبانه‌روزی بر وضعیت مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی نظارت دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر فعالیت اکیپ‌های دامپزشکی، گشت‌های مشترک با همکاری شبکه‌های بهداشت و درمان، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز به صورت روزانه در حال انجام است تا تمامی فرآورده‌های خام دامی عرضه‌شده به زائران به دقت پایش و کنترل شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه دامپزشکی برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین، اظهار کرد: تمامی ادارات دامپزشکی شهرستان‌های مسیر تردد زائران در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان به صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش قرار دارند و هیچ‌گونه چشم‌پوشی نسبت به تخلفات بهداشتی صورت نخواهد گرفت.

سمیعیان در پایان از مسئولان موکب‌ها، رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و گفت: رعایت این موضوع نقش مهمی در حفظ سلامت و امنیت غذایی زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد داشت و دامپزشکی استان نیز با تمام ظرفیت بر این روند نظارت می‌کند.

کد مطلب 6903796

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