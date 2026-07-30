رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی همزمان با ورود زائران اربعین حسینی به استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد زائران و ضرورت تأمین سلامت و امنیت غذایی آنان، تمامی ادارات دامپزشکی شهرستان‌های واقع در مسیر تردد زائران با استفاده از اکیپ‌های ثابت و سیار در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.



وی با بیان اینکه نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی به صورت مستمر در حال انجام است، افزود: بازرسان دامپزشکی به طور روزانه بر روند فعالیت کشتارگاه‌ها، مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، رستوران‌ها، موکب‌ها، آشپزخانه‌ها و سایر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نظارت می‌کنند تا فرآورده‌های عرضه‌شده از سلامت و کیفیت لازم برخوردار باشند.



مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: رعایت کامل ضوابط بهداشتی، کنترل سلامت فرآورده‌های خام دامی و نظارت بر زنجیره تأمین مواد غذایی از مهم‌ترین محورهای فعالیت اکیپ‌های نظارتی در ایام اربعین است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق ضوابط و مقررات قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.



سمیعیان با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت اکیپ‌های دامپزشکی در استان، گفت: نیروهای نظارتی در شهرستان‌های مرزی و مسیر تردد زائران از جمله قصرشیرین، سرپل‌ذهاب، گیلانغرب، اسلام‌آباد غرب، کرمانشاه و سایر شهرستان‌های واقع در این مسیر مستقر شده‌اند و به صورت شبانه‌روزی بر وضعیت مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی نظارت دارند.



وی ادامه داد: علاوه بر فعالیت اکیپ‌های دامپزشکی، گشت‌های مشترک با همکاری شبکه‌های بهداشت و درمان، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز به صورت روزانه در حال انجام است تا تمامی فرآورده‌های خام دامی عرضه‌شده به زائران به دقت پایش و کنترل شود.



مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه دامپزشکی برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین، اظهار کرد: تمامی ادارات دامپزشکی شهرستان‌های مسیر تردد زائران در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان به صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش قرار دارند و هیچ‌گونه چشم‌پوشی نسبت به تخلفات بهداشتی صورت نخواهد گرفت.



سمیعیان در پایان از مسئولان موکب‌ها، رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و گفت: رعایت این موضوع نقش مهمی در حفظ سلامت و امنیت غذایی زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد داشت و دامپزشکی استان نیز با تمام ظرفیت بر این روند نظارت می‌کند.

